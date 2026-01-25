Ouvir
Centenas protestam em Minneapolis após morte de homem às mãos de agentes de imigração

25 jan, 2026 - 23:17 • Lusa

Ao longo do dia, grupos de pessoas deslocaram-se ao local onde o homem morreu para depositar flores e honrar a sua memória.

Centenas de pessoas protestaram hoje no centro da cidade norte-americana de Minneapolis, um dia depois da morte de um homem às mãos de agentes federais de imigração.

Os manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas pelo Presidente Donald Trump.

Ao longo do dia, grupos de pessoas deslocaram-se ao local onde o homem morreu para depositar flores e honrar a sua memória.

Um enfermeiro "bondoso". Quem era Alex Pretti, homem morto por agentes federais nos EUA?

Estados Unidos

Um enfermeiro "bondoso". Quem era Alex Pretti, homem morto por agentes federais nos EUA?

Trabalhava no sistema de saúde do Minnesota dedica(...)

No sábado, agentes de imigração abateram a tiro um enfermeiro norte-americano que se interpôs entre os agentes e duas mulheres que protestavam contra uma operação para deter um imigrante.

Antes, em 07 de janeiro, na mesma cidade, uma mulher, igualmente norte-americana, foi morta a tiro no carro por um agente de imigração.

A cidade de Minneapolis conta atualmente com um forte dispositivo policial e em determinadas zonas com elementos da Guarda Nacional, a pedido do Estado de Minnesota, para garantir a segurança.

