Cólera provoca 26 mortos no Sudão do Sul devido ao conflito armado

Pelo menos 26 pessoas morreram de cólera no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, que regista uma onda de milhares de deslocações civis, o que agrava as condições sanitárias e de superlotação, informaram fontes oficiais este domingo.

As autoridades sanitárias do Sudão do Sul relataram mais 900 casos suspeitos de cólera desde o início do novo surto, na semana passada, e alertaram que as deslocações provocadas pelo conflito armado entre o exército e a oposição aceleram a propagação da doença, que é transmitida por água ou alimentos contaminados e pode matar em poucas horas se não for tratada.

Arak Simon, responsável pela saúde do condado de Duk, onde ocorreram as mortes, explicou à EFE que "a insegurança levou muitas famílias a instalarem-se ao longo dos canais e em locais temporários, onde o acesso a água potável e a latrinas é extremamente limitado".

Várias agências de ajuda humanitária associaram-se a esta denúncia e recordaram que estão a ser criadas as condições ideais para a propagação da cólera.

De acordo com as autoridades locais, o surto está a sobrecarregar as instalações sanitárias do estado de Jonglei, que já enfrentavam escassez de suprimentos e agora são obrigadas a racionar a assistência médica, à medida que continuam a registar-se novos casos de cólera.

Arak Simon alertou que "sem ajuda imediata, o número de mortes pode aumentar".

No ano passado, nove dos dez estados do Sudão do Sul foram afetados por outro surto de cólera que provocou, pelo menos, 1.500 mortos.

A Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Sudão do Sul estima que mais de 100 mil pessoas foram forçadas a deslocar-se, em Jonglei, desde o final de dezembro de 2025, muitas das quais fugiram sem comida, abrigo ou acesso a serviços básicos.

O país mais jovem do mundo, que se separou do Sudão em 2011, está mergulhado numa escalada bélica entre o governo e a oposição desde março de 2025 e, durante este mês de janeiro, os combates intensificaram-se no estado de Jonglei.