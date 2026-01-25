Colonos israelitas realizam ataques contra população da Cisjordânia

Colonos israelitas realizaram este sábado vários ataques na Cisjordânia, deixando muitas pessoas feridas quando cidadãos israelitas invadiram casas da população palestiniana e atiraram pedras contra os residentes.

Num dos ataques, no município de Birzeit, nos arredores da cidade cisjordana de Ramala, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher --- transportada para o hospital com ferimentos graves --- e o filho, atacados com pedras contra a sua casa, segundo informou a agência de notícias palestiniana Wafa.

Os habitantes da localidade reagiram para defender a família, e os confrontos entre os dois grupos terminaram com a detenção de três palestinianos pelas Forças de Defesa de Israel (FDI).

Outro ataque ocorreu em terras agrícolas, em Khallat al Natsh, leste da cidade de Hebron, onde vários colonos israelitas feriram palestinianos, também com pedras.

Várias casas na cidade de Sair, a nordeste de Hebron, também foram invadidas e, numa localidade próxima, colonos armados atacaram vários cidadãos, num confronto resolvido com o lançamento de gás lacrimogêneo pelas forças militares de Israel.

Uma reunião realizada na comunidade beduína Khilat al Sidra, nos arredores da cidade de Mikhmas, foi interrompida este sábado pelas FDI, que expulsou ativistas estrangeiros que participavam na mesma. E pouco depois, cidadãos israelitas danificaram casas, infraestruturas pecuárias e painéis solares na mesma localidade.

A comunidade em causa foi alvo de outro ataque há uma semana, que resultou em quatro feridos e o incêndio de oito casas e dois veículos. Um vídeo das câmaras de segurança do acampamento local --- apreendido no novo ataque deste sábado --- mostrava os colonos israelitas a caminhar pelo acampamento enquanto incendiaraam várias tendas em apenas alguns minutos.