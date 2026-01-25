Costa e von der Leyen reúnem-se com MNE indiano para prepararem acordo de terça-feira

25 jan, 2026 - 16:46 • Lusa
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, iniciaram, este domingo, a sua agenda oficial em Nova Deli com uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, S. Jaishankar.
Apenas algumas horas após a chegada do presidente do Conselho Europeu a Nova Deli, Costa e Von der Leyen reuniram-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, um primeiro contacto que serviu para alinhar posições antes de abordar os pormenores técnicos e políticos do acordo, sendo o primeiro passo de uma visita de alto nível com vista à assinatura, na terça-feira, do tratado de comércio livre, escreve a agência espanhola de notícias, a Efe.
Após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da Índia afirmou na sua conta na rede social X estar "confiante" de que as próximas conversações dos líderes comunitários com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, "abrirão um novo capítulo nas relações entre a Índia e a União Europeia".
Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia destacou no X que a UE e a Índia estão a demonstrar a um "mundo fragmentado que outro caminho é possível" e salientou a "escolha de uma parceria estratégica baseada no diálogo e na abertura, aproveitando as forças complementares de ambos os blocos para construir uma resiliência mútua".
Com este pacto, Bruxelas e Nova Deli aspiram a criar uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, uma vez que, juntas, aglutinam quase dois mil milhões de pessoas e representam 25% do PIB global, uma aposta para redefinir as regras do comércio num momento crítico para a UE, devido às tensões com Washington e à dependência da China.
A Índia, o país mais populoso do mundo, com 1,47 mil milhões de pessoas, deverá tornar-se a quarta maior economia global ainda em 2026, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional.
Enquanto a UE vê no país um mercado crucial para o futuro, Nova Deli considera Bruxelas uma fonte-chave de tecnologia e de investimento para modernizar infraestruturas e criar milhões de postos de trabalho.
O comércio bilateral de bens atingiu 120 mil milhões de euros em 2024, um aumento de quase 90% na última década, ao qual se somam 60 mil milhões de euros em serviços.
Os dirigentes deverão adotar uma agenda estratégica UE-Índia para os próximos quatro anos, com a finalidade de aumentar a cooperação estratégica em domínios como prosperidade e sustentabilidade, tecnologia e inovação, segurança e defesa, conectividade e questões globais.
Um dos pontos na agenda estratégica é o corredor económico Índia-Médio Oriente-Europa, um projeto de infraestruturas de transporte e conectividade de grande escala que inclui rotas marítimas e o desenvolvimento de linhas férreas e rodoviárias, tubagens para hidrogénio limpo, cabos de fibra ótica de alta velocidade e energia.