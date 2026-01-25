Costa e von der Leyen reúnem-se com MNE indiano para prepararem acordo de terça-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, iniciaram, este domingo, a sua agenda oficial em Nova Deli com uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, S. Jaishankar.

Apenas algumas horas após a chegada do presidente do Conselho Europeu a Nova Deli, Costa e Von der Leyen reuniram-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, um primeiro contacto que serviu para alinhar posições antes de abordar os pormenores técnicos e políticos do acordo, sendo o primeiro passo de uma visita de alto nível com vista à assinatura, na terça-feira, do tratado de comércio livre, escreve a agência espanhola de notícias, a Efe.

Após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da Índia afirmou na sua conta na rede social X estar "confiante" de que as próximas conversações dos líderes comunitários com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, "abrirão um novo capítulo nas relações entre a Índia e a União Europeia".

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia destacou no X que a UE e a Índia estão a demonstrar a um "mundo fragmentado que outro caminho é possível" e salientou a "escolha de uma parceria estratégica baseada no diálogo e na abertura, aproveitando as forças complementares de ambos os blocos para construir uma resiliência mútua".