"Está tipo um rio". Moçambicana descreve bairro inundado por causa das cheias

25 jan, 2026 - 08:50 • Pedro Mesquita , João Malheiro

As estradas da cidade de Xai-Xai "estão a ficar destruídas", com a água a tornar completamente impossível qualquer tipo de circulação que não seja por barco.

"Está tipo um rio". Moçambicana descreve bairro inundado por causa das cheias

Prosseguem, de barco, as operações de resgate, num imenso rio de água e lama, onde se avistam os telhados de muitas casas praticamente submersas, devido às cheias que afetam Moçambique.

Um dos casos é o de Karisma Boane, uma das quase 100 mil pessoas deslocadas em Moçambique, que, à Renascença, descreve uma viagem de barco ao bairro onde a sua casa ficou completamente inundada, na cidade de Xai-Xai.

A casa desta moçambicana "continua inundada" e, neste testemunho, conta que viu pessoas desalojadas, com malas na rua. Há barcos que tentam dar-lhes transporte e outros que trazem mantimentos e outros apoios aos cidadãos afetados.

As estradas desta cidade "estão a ficar destruídas", com a água a tornar completamente impossível qualquer tipo de circulação terrestre.

"Está tipo um rio. Não consigo nem imaginar que ali havia uma casa. Nem entendo qual é o caminho", explica.

"Já não dá mesmo para identificar. Está tudo alagado", acrescenta.

"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram c(...)

