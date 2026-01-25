"Está tipo um rio". Moçambicana descreve bairro inundado por causa das cheias

25 jan, 2026 - 08:50 • Pedro Mesquita , João Malheiro
Prosseguem, de barco, as operações de resgate, num imenso rio de água e lama, onde se avistam os telhados de muitas casas praticamente submersas, devido às cheias que afetam Moçambique.
Um dos casos é o de Karisma Boane, uma das quase 60 mil pessoas deslocadas em Moçambique, que, à Renascença, descreve uma viagem de barco ao bairro onde a sua casa ficou completamente inundada, na cidade de Xai-Xai.
A casa desta moçambicana "continua inundada" e, neste testemunho, conta que viu pessoas desalojadas, com malas na rua. Há barcos que tentam dar-lhes transporte e outros que trazem mantimentos e outros apoios aos cidadãos afetados.
As estradas desta cidade "estão a ficar destruídas", com a água a tornar completamente impossível qualquer tipo de circulação terrestre.
"Está tipo um rio. Não consigo nem imaginar que ali havia uma casa. Nem entendo qual é o caminho", explica.
"Já não dá mesmo para identificar. Está tudo alagado", acrescenta.
Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram c(...)