Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Está tipo um rio". Moçambicana descreve bairro inundado por causa das cheias

25 jan, 2026 - 08:50 • Pedro Mesquita , João Malheiro

As estradas da cidade de Xai-Xai "estão a ficar destruídas", com a água a tornar completamente impossível qualquer tipo de circulação que não seja por barco.

A+ / A-
Karisma Boane descreve viagem de barco por casas inundadas nas cheias em Moçambique
Ouça o relato de Karisma Boane

Prosseguem, de barco, as operações de resgate, num imenso rio de água e lama, onde se avistam os telhados de muitas casas praticamente submersas, devido às cheias que afetam Moçambique.

Um dos casos é o de Karisma Boane, uma das quase 60 mil pessoas deslocadas em Moçambique, que, à Renascença, descreve uma viagem de barco ao bairro onde a sua casa ficou completamente inundada, na cidade de Xai-Xai.

A casa desta moçambicana "continua inundada" e, neste testemunho, conta que viu pessoas desalojadas, com malas na rua. Há barcos que tentam dar-lhes transporte e outros que trazem mantimentos e outros apoios aos cidadãos afetados.

As estradas desta cidade "estão a ficar destruídas", com a água a tornar completamente impossível qualquer tipo de circulação terrestre.

"Está tipo um rio. Não consigo nem imaginar que ali havia uma casa. Nem entendo qual é o caminho", explica.

"Já não dá mesmo para identificar. Está tudo alagado", acrescenta.

"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram c(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?