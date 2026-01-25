Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Veja as imagens

Homem escala sem segurança arranha-céus mais alto de Taiwan

25 jan, 2026 - 11:23 • João Malheiro

Atleta venceu o edifício de cerca de 508 metros de altura, após uma hora e meia de esforço

A+ / A-

O norte-americano Alex Honnold escalou este domingo sem qualquer dispositivo de segurança o edifício Taipei 101, o arranha-céus mais alto de Taiwan e um dos maiores do mundo, perante o olhar de centenas de curiosos.

O especialista em desafios de escalada livre, em que uma queda é frequentemente sinónimo de morte, venceu o edifício de cerca de 508 metros de altura, após uma hora e meia de esforço, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Honnold, 40 anos, ergueu os braços ao chegar ao topo da torre, num desempenho transmitido em direto pela plataforma Netflix que atraiu centenas de jornalistas e fãs.

"Que vista incrível, que dia maravilhoso", afirmou após a subida, citado pela agência norte-americana The Associated Press (AP).

"Estava muito vento, então eu pensava: não caias da torre. Tentava manter o equilíbrio. Mas era uma posição incrível, uma maneira maravilhosa de ver Taipé", acrescentou.

A subida estava prevista para a manhã de sábado, mas foi adiada 24 horas devido ao mau tempo.

O escalador norte-americano já tinha protagonizado outros feitos semelhantes, destacando-se a ascensão do famoso El Capitan, no parque de Yosemite, em 2017.

Esse feito foi o tema central do filme "Free Solo", galardoado com o Óscar de melhor documentário em 2019.

Antes de iniciar a subida dese domingo, Honnold descreveu o desafio como a "maior escalada urbana livre a solo alguma vez vista".

Num vídeo promocional, o atleta afirmou ser um "sonho de vida" escalar um arranha-céus "sem cordas, sem equipamento".

"Apenas eu e o edifício", assinalou.

Vestido com uma camisola vermelha e sapatos de escalada amarelos feitos à medida, o norte-americano subiu com fluidez os 101 andares de vidro e aço.

Chegou mesmo a interagir com os espetadores que o acompanhavam a partir da plataforma de observação no 89.º andar.

A presidente do Taipei 101, Janet Chia, congratulou-se com a adesão do público, notando que muitos curiosos viajaram de Singapura e Hong Kong para assistir ao evento, que considerou épico.

Alex Honnold tornou-se o primeiro a vencer o Taipei 101 sem cordas ou redes de segurança.

Em 2004, o francês Alain Robert, conhecido como o "Homem-Aranha francês", já tinha escalado a torre, mas utilizou cordas de segurança devido à chuva que se fazia sentir na altura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?