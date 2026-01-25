Homem escala sem segurança arranha-céus mais alto de Taiwan

25 jan, 2026 - 11:23 • João Malheiro
O norte-americano Alex Honnold escalou este domingo sem qualquer dispositivo de segurança o edifício Taipei 101, o arranha-céus mais alto de Taiwan e um dos maiores do mundo, perante o olhar de centenas de curiosos.
O especialista em desafios de escalada livre, em que uma queda é frequentemente sinónimo de morte, venceu o edifício de cerca de 508 metros de altura, após uma hora e meia de esforço, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
Honnold, 40 anos, ergueu os braços ao chegar ao topo da torre, num desempenho transmitido em direto pela plataforma Netflix que atraiu centenas de jornalistas e fãs.
"Que vista incrível, que dia maravilhoso", afirmou após a subida, citado pela agência norte-americana The Associated Press (AP).
"Estava muito vento, então eu pensava: não caias da torre. Tentava manter o equilíbrio. Mas era uma posição incrível, uma maneira maravilhosa de ver Taipé", acrescentou.
A subida estava prevista para a manhã de sábado, mas foi adiada 24 horas devido ao mau tempo.
O escalador norte-americano já tinha protagonizado outros feitos semelhantes, destacando-se a ascensão do famoso El Capitan, no parque de Yosemite, em 2017.
Esse feito foi o tema central do filme "Free Solo", galardoado com o Óscar de melhor documentário em 2019.
Antes de iniciar a subida dese domingo, Honnold descreveu o desafio como a "maior escalada urbana livre a solo alguma vez vista".
Num vídeo promocional, o atleta afirmou ser um "sonho de vida" escalar um arranha-céus "sem cordas, sem equipamento".
"Apenas eu e o edifício", assinalou.
Vestido com uma camisola vermelha e sapatos de escalada amarelos feitos à medida, o norte-americano subiu com fluidez os 101 andares de vidro e aço.
Chegou mesmo a interagir com os espetadores que o acompanhavam a partir da plataforma de observação no 89.º andar.
A presidente do Taipei 101, Janet Chia, congratulou-se com a adesão do público, notando que muitos curiosos viajaram de Singapura e Hong Kong para assistir ao evento, que considerou épico.
Alex Honnold tornou-se o primeiro a vencer o Taipei 101 sem cordas ou redes de segurança.
Em 2004, o francês Alain Robert, conhecido como o "Homem-Aranha francês", já tinha escalado a torre, mas utilizou cordas de segurança devido à chuva que se fazia sentir na altura.