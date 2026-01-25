Homem escala sem segurança arranha-céus mais alto de Taiwan

O norte-americano Alex Honnold escalou este domingo sem qualquer dispositivo de segurança o edifício Taipei 101, o arranha-céus mais alto de Taiwan e um dos maiores do mundo, perante o olhar de centenas de curiosos. O especialista em desafios de escalada livre, em que uma queda é frequentemente sinónimo de morte, venceu o edifício de cerca de 508 metros de altura, após uma hora e meia de esforço, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Honnold, 40 anos, ergueu os braços ao chegar ao topo da torre, num desempenho transmitido em direto pela plataforma Netflix que atraiu centenas de jornalistas e fãs. "Que vista incrível, que dia maravilhoso", afirmou após a subida, citado pela agência norte-americana The Associated Press (AP).

"Estava muito vento, então eu pensava: não caias da torre. Tentava manter o equilíbrio. Mas era uma posição incrível, uma maneira maravilhosa de ver Taipé", acrescentou. A subida estava prevista para a manhã de sábado, mas foi adiada 24 horas devido ao mau tempo. O escalador norte-americano já tinha protagonizado outros feitos semelhantes, destacando-se a ascensão do famoso El Capitan, no parque de Yosemite, em 2017. Esse feito foi o tema central do filme "Free Solo", galardoado com o Óscar de melhor documentário em 2019. Antes de iniciar a subida dese domingo, Honnold descreveu o desafio como a "maior escalada urbana livre a solo alguma vez vista".