Guerra no Médio Oriente

Israel anuncia "operação de larga escala" para resgatar corpo do último refém em Gaza

25 jan, 2026 - 23:24 • Diogo Camilo

Forças israelitas falam num "ataque organizado" no norte da Faixa de Gaza com o objetivo de "recuperar o corpo do último refém que resta".

Israel anunciou este domingo que irá conduzir uma "operação de larga escala" para localizar o último refém israelita em Gaza — e que irá reabrir a passagem de Rafah com o Egipto.

O último refém é Ran Gvili, que pertencia à unidade de elite da polícia israelita, e foi morto no dia 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas a Israel.

O país tem considerado o resgate do seu corpo como o último obstáculo para uma nova fase de cessar-fogo e para a reabertura da passagem de Rafah, que estava prevista no acordo entre Israel e Hamas assinado com os Estados Unidos em outubro do ano passado.

Em comunicado na rede social Telegram, as Forças de Defesa de Israel (IDF) falam num "ataque organizado" no norte da Faixa de Gaza com o objetivo de "recuperar o corpo do último refém que resta".

O exército acrescenta ainda que, quando a operação for completada, "Israel irá abrir a passagem de Rafah".

