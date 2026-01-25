Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Kremlin não quer discutir "nada" com chefe da diplomacia da UE

25 jan, 2026 - 13:34 • Lusa

Peskov sublinhou que os políticos europeus são "incompetentes", o que prejudica "o sistema de relações internacionais".

A+ / A-

A presidência russa afirmou este domingo que nem Moscovo nem Washington têm intenção de discutir o que quer que seja com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que classificou de incompetente.

"Nunca vamos falar de nada com ela e os americanos também não, isso é óbvio. O que fazer? Só temos de esperar que ela saia", disse Dmitri Peskov, porta-voz presidencial, à televisão pública russa VGTRK.

Desde o início do mandato, no final de 2024, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança tem sido altamente crítica da campanha militar russa na Ucrânia e uma das principais defensoras das sanções contra o Kremlin.

Kallas, cuja mãe foi deportada para a Sibéria com a sua família por serem considerados inimigos do povo soviético, nasceu na Estónia numa altura em que essa república báltica pertencia à União Soviética.

Peskov sublinhou que os políticos europeus são "incompetentes", o que prejudica "o sistema de relações internacionais".

Na União Europeia "não há políticos visionários", mas sim "funcionários sem formação e incompetentes, que não sabem como olhar para o futuro ou compreender o sistema atual", afirmou o porta-voz do Kremlin.

O porta-voz do Presidente Vladimir Putin comentou que os atuais políticos europeus não conseguirão lidar com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nem com as mudanças profundas que estão a ocorrer no mundo.

"Eles são incapazes de resistir à assertividade de Trump", acrescentou Peskov.

Além disso, considerou que as "mudanças dramáticas" que estão a acontecer ultimamente "são produto da geração pobre de políticos que agora está no poder na Europa".

A este respeito, afirmou que os europeus, que quase suspenderam completamente a importação de hidrocarbonetos russos devido à guerra na Ucrânia, libertaram-se "da dependência da Rússia" em questões de gás, mas "agora caíram em dependência dos EUA".

"A dependência da Rússia era provisória e era mútua: nós, como vendedores, dependíamos deles e eles dependiam de nós como compradores" e agora dependem de um único vendedor "que impõe as suas condições", argumentou.

O representante da presidência russa criticou um duplo padrão com a controvérsia desencadeada após a divulgação, pelo Presidente norte-americano, de mensagens privadas enviadas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

"É interessante para mim que todos os europeus tenham ficado furiosos quando Trump publicou a sua correspondência com Macron, mas quando Macron publicou uma conversa com Putin, ninguém ficou zangado", disse Peskov sobre um diálogo entre o Presidente francês e o seu homólogo russo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?