Luso-venezuelana condenada por conspirar para derrubar Maduro foi libertada

A luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Nicolás Maduro, foi libertada este domingo, confirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal à Renascença.

O Governo avança que "está a acompanhar o o caso e em contacto com a família".

Carla da Silva foi condenada em maio de 2024, em Caracas, a 21 anos de prisão por conspiração para derrubar o governo de Nicolás Maduro, juntamente com outras 28 pessoas, militares e civis.

A luso-venezuelana participou na "Operación Gedeón", uma incursão marítima de ex-militares no exílio que falhou e que tinha o apoio de um antigo membro das forças especiais dos EUA. Estava detida desde 5 de maio de 2020 e, segundo a imprensa venezuelana, foi torturada e espancada durante dois dias.