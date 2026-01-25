Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mulher e criança morrem depois de naufrágio no mar Egeu

25 jan, 2026 - 10:01 • Lusa

Mais de 50 imigrantes envolvidos em naufrágio. A porta-voz da polícia portuária disse que estava em curso uma operação de salvamento com um navio da guarda costeira.

A+ / A-
As autoridades gregas encontraram este domingo uma mulher e uma criança mortas ao largo de uma ilha do mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação com mais de 50 migrantes, anunciou a polícia portuária.

"59 imigrantes foram resgatados e estão a ser acompanhados pelas autoridades, mas três pessoas continuam desaparecidas", disse uma porta-voz da guarda costeira grega, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A porta-voz disse que estava em curso uma operação de salvamento com um navio da guarda costeira, sendo esperada ainda este domingo a chegada de uma equipa de mergulhadores e socorristas ao local.

A televisão pública Ert noticiou que ventos de força 6 na escala de Beaufort, que tem um máximo de 12, estavam a dificultar as operações de socorro.

Os corpos foram encontrados ao largo da ilha de Ikaria, situada próxima da costa ocidental turca, de onde partem frequentemente pessoas que procuram asilo na União Europeia.

Muitos migrantes tentam, não só a perigosa travessia entre a Turquia e as ilhas gregas próximas, mas também a rota entre a Líbia e Creta, no sul da Grécia.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação ao largo de Creta e 15 foram dadas como desaparecidas, tendo-se registado apenas dois sobreviventes.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 107 pessoas morreram ou desapareceram em águas gregas durante o ano de 2025.

Dados do projeto "Missing Migrants", da Organização Internacional para as Migrações (OIM), indicam que cerca de 33 mil migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?