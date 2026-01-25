Um enfermeiro "bondoso". Quem era Alex Pretti, homem morto por agentes federais nos EUA?

"O meu pai teria orgulho no sacrifício do Alex e teria vergonha da atual administração [de Trump]", lê-se no texto que acompanha o vídeo.

Randolph publicou um vídeo nas redes sociais em que vemos Alex Pretti a prestar uma homenagem ao paciente que tinha acabado de falecer.

Já Mac Randolph, filha de um veterano de guerra aos cuidados de Alex Pretti, descreve como o enfermeiro acompanhou os últimos momentos de vida do pai, estando a seu lado "até à última noite", apoiando a família no momento em que se desligaram as máquinas de oxigénio.

Citada pela NBC , Jeanne Wiener, uma vizinha de Pretti, descreve "uma pessoa gentil e bondosa" que "nunca atacaria um agente da autoridade".

Formou-se na área da saúde e era um enfermeiro registado no estado do Minnesota desde 2021. Trabalhava no sistema de saúde dedicado ao apoio e cuidado de veteranos de guerra norte-americanos e também realizava pesquisa científica.

É este o retrato essencial de Alex Pretti, o norte-americano que foi baleado mortalmente este sábado por agentes federais da Border Patrol- o serviço de controlo de fronteira dos Estados Unidos da América.

Tinha 37 anos, viveu no Minnesota a vida toda e era enfermeiro num hospital dedicado ao cuidado de veteranos de guerra.

Os pais de Alex Pretti lamentam a morte do filho e as "mentiras doentias" que dizem estar a ser difundidas pelos representantes oficiais de agências federais e pela Casa Branca.

"Por favor, espalhem a palavra sobre o nosso filho. Era uma boa pessoa", referem os progenitores, rejeitando ainda que o filho estivesse armado na altura em que foi baleado pelos agentes do serviço de fronteira.

De facto, Alex Pretti tinha licença de porte de arma e terá sido uma pistola em sua posse que levou os agentes da Border Patrol a baleá-lo. No entanto, os média norte-americanos referem que, nos vídeos que outras pessoas registaram do incidente, é possível ver uma arma que corresponde ao modelo que pertencia a Pretti a ser removida por um agente, ainda antes do enfermeiro ter sido morto a tiro.

O cidadão norte-americano foi empurrado para o chão, quando estava a gravar com o telemóvel a ação de agentes da Border Patrol nas ruas do Minnesota. Depois de um breve confronto físico, Alex Pretti foi baleado dez vezes, com vários dos disparos a serem desferidos quando já se encontrava imóbil no chão.

A 7 de janeiro, Renee Good, uma cidadã americana, foi morta a tiro por um agente federal do ICE quando tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades. A morte da mãe de três filhos originou manifestações em todo o país. Uma semana depois, um homem venezuelano foi baleado na perna por um agente do serviço de imigração durante uma perseguição.

Por razões de segurança, o jogo da NBA entre Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves, agendado para sábado, foi adiado para a tarde deste domingo.

[notícia corrigida às 17h55: Alex Pretti foi baleado pela Border Patrol, entidade que faz segurança nas fronteiras, e não pelo ICE, serviço de imigração.]