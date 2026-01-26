Bruxelas anuncia investigação ao Grok devido a "imagens sexualmente explícitas manipuladas"

Avaliando pelo Regulamento dos Serviços Digitais — uma lei que se foca na criação de um espaço digital mais seguro para utilizadores e empresas —, a Comissão Europeia alargou a investigação a esta rede social, iniciada em dezembro de 2023, e vai fazer uma "avaliação de riscos" do sistema de IA.

Desde o início do ano, esta plataforma está envolvida numa polémica, porque alguns utilizadores começaram a enviar fotografias de crianças para o chatbot , pedindo que retirasse as roupas e atribuísse a essas fotografias um cariz sexual.

Acusando a plataforma de Elon Musk de expor "os cidadãos da UE a danos graves", Bruxelas disse que estes conteúdos podem "constituir material referente a abusos sexuais de crianças".

A Comissão Europeia (CE) anunciou esta segunda-feira uma investigação ao sistema de inteligência artificial Grok da rede social X (antigo Twitter) devido à produção de "imagens sexualmente explícitas manipuladas".

O objetivo é perceber se a rede social de Musk cometeu algum incumprimento perante a lei digital europeia, mas, durante o processo de investigação, a comissão "pode impor medidas provisórias na ausência de ajustamentos significativos ao serviço da rede social X", lê-se no comunicado.

Caso se confirme qualquer "disseminação de conteúdos ilegais, efeitos negativos em relação à violência baseada no género e graves consequências negativas para o bem-estar físico e mental", a CE terá de avançar com infrações previstas.

Segundo o documento oficial, a Comissão Europeia pode intervir quando "um elemento de informação, quer se trate de uma imagem, de áudio ou de um vídeo gerados ou manipulados se assemelham sensivelmente a pessoas, objetos, lugares ou a outras entidades ou acontecimentos existentes e que pareçam falsamente a uma pessoa serem autênticos ou verdadeiros".

Esta plataforma tem, assim, o dever de vigiar a atividade do sistema Grok, disponível para os cibernautas desde 2024, para "atenuar quaisquer riscos relacionados com a propagação de conteúdos ilegais e potenciais ameaças aos direitos fundamentais, incluindo de menores".

Após a CE ter detetado "conteúdo antissemita e imagens sexuais de menores", o porta-voz para a soberania tecnológica europeia, Thomas Regnier, disse a 8 de janeiro que o executivo comunitário considera esta situação "ilegal, inaceitável e [diz estar] atenta contra os valores europeus e os nossos direitos fundamentais".

No início de dezembro, a Comissão Europeia multou a rede social X em 120 milhões de euros por violar a lei comunitária com uma enganosa marca de verificação, falta de transparência na publicidade e dificuldade no acesso de dados aos investigadores.

