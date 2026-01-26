Chefe da Polícia de Fronteira afastado de Minneapolis após morte de Alex Pretti

O chefe da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, Gregory Bovino, e alguns dos seus agentes deverão abandonar a cidade de Minneapolis na terça-feira, avança a CNN Internacional.



De acordo com fontes próximas do processo, Bovino e os agentes em causa vão regressar às respetivas zonas de serviço.

A notícia da saída da cidade do chefe da Polícia de Fronteira acontece dois dias depois de um manifestante, o enfermeiro Alex Pretti, ter sido morto a tiro por agentes daquela força federal.

A estação NBC News adianta que a Polícia de Fronteira deverá reduzir o número de efetivos em Minneapolis nos próximos dias.

O Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira estar em “sintonia” com o governador democrata do Minnesota, que pediu uma investigação imparcial à morte do cidadão Alex Pretti por agentes da Polícia de Fronteiras.

Donald Trump fez os comentários surpreendentes nas redes sociais, após o que descreveu como uma “conversa muito boa” com o governador do Minnesota.

O líder dos Estados Unidos anunciou esta segunda-feira que vai enviar o “Czar da fronteira” da Casa Branca, Tom Homan, para trabalhar com as autoridades locais na sequência do tiroteio de sábado, que vitimou Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos.



Enquanto altos responsáveis da administração Trump descreveram Pretti como um “terrorista doméstico”, Homan não comentou publicamente o incidente.



Esta segunda-feira, Trump afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti e admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal.



Americanos desaprovam política de imigração de Trump

A aprovação dos norte-americanos em relação à política de imigração de Donald Trump caiu para o nível mais baixo desde o seu regresso à Casa Branca, segundo uma nova sondagem Reuters/Ipsos, divulgada esta segunda-feira.

A maioria dos inquiridos considera que a ofensiva contra a imigração foi longe demais.

A sondagem, realizada a nível nacional entre sexta-feira e domingo, recolheu respostas antes e depois de agentes de imigração terem morto Alex Pretti, durante confrontos com manifestantes contra o envio de agentes federais para cidades em todo o país por ordem de Trump.

Apenas 39% dos norte-americanos aprovam a forma como Trump está a lidar com a imigração, abaixo dos 41% registados no início do mês, enquanto 53% manifestam desaprovação, indica o inquérito.

A imigração tinha sido um dos pontos mais favoráveis da popularidade de Trump nas semanas seguintes à sua tomada de posse, em janeiro. Em fevereiro, 50% aprovavam a sua atuação nesta área e 41% desaprovavam.