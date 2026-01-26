Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Irão

EUA deslocam porta-aviões para Médio Oriente em clima de tensão

26 jan, 2026 - 20:45 • Lusa

"Para promover a segurança e a estabilidade regional", um porta-aviões norte-americano foi deslocado para o Médio Oriente face ao agravamento das tensões com o Irão. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já admitiu a possibilidade de um ataque militar.

A+ / A-

O porta-aviões USS Abraham Lincoln chegou ao Médio Oriente, intensificando a presença militar dos Estados Unidos da América (EUA) na região face às crescentes tensões com o Irão, confirmou esta segunda-feira o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM).

De acordo com um comunicado do CENTCOM, o grupo naval está "atualmente destacado no Médio Oriente para promover a segurança e a estabilidade regional".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O CENTCOM acrescentou que o porta-aviões foi deslocado para a região face ao agravamento das tensões com o Irão, num contexto em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu a possibilidade de um ataque militar.

Parlamento do Irão promete uma guerra sagrada caso algo aconteça ao Ayatollah

Médio Oriente

Parlamento do Irão promete uma guerra sagrada caso algo aconteça ao Ayatollah

Ataque ao líder supremo do país é visto como "uma (...)

No comunicado divulgado nas redes sociais, o comando militar explicou que o USS Abraham Lincoln se encontra na zona a acompanhar outros navios de guerra mobilizados, com o objetivo de garantir a segurança e a estabilidade.

A nota foi acompanhada por fotografias que mostram marinheiros a bordo do navio a realizar manobras de manutenção de rotina.

A mobilização ocorre depois de Trump ter afirmado que deverá receber "em breve" um relatório sobre a situação no Irão, para decidir se avançará com uma intervenção militar.

O Presidente dos Estados Unidos já declarou que o seu "objetivo final" no Irão é "vencer", afirmando que "gosta de ganhar".

Trump evocou como exemplos a captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, a morte do líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi num ataque na Síria em 2019 e o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani num ataque norte-americano em Bagdade, um ano depois.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?