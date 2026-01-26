Israel recupera restos mortais de refém com ligação a Portugal

Israel recuperou os restos mortais do último refém mantido em Gaza, informou esta segunda-feira o exército. Trata-se de Ran Gvili, um polícia com ligações a Portugal.

Os restos mortais do polícia Ran Gvili foram identificados e serão devolvidos para enterro, informou o exército em comunicado. Cumpre-se, assim, uma condição fundamental da fase inicial do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza.

Israel afirmou que vai reabrir a passagem fronteiriça de Rafah, em Gaza, com o Egito, a principal porta de entrada do enclave para o mundo, assim que os restos mortais de Gvili forem devolvidos ou a operação de busca pelo seu corpo estiver concluída.

Polícia de 24 anos recebeu nacionalidade portuguesa depois do ataque

Gvili estava retido em Gaza desde que foi morto no Kibutz Alumim durante o ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023. Tinha 24 anos e era descendente de sefarditas egípcios.

A família pediu para lhe ser concedida a nacionalidade portuguesa na esperança que isso ajudasse numa eventual libertação, antes de ter sido confirmada o seu óbito. Mesmo depois do anúncio da morte, a família sempre rejeitou essa possibilidade, agarrando-se à esperança de que pudesse "ter havido um erro", como documentou, em outubro passado, a Renascença.

Ran era natural de Meitar, perto de Beersheba, no sul de Israeli. Integrava uma unidade de patrulha da polícia na zona do Negev, mas estaria dispensado do serviço e a aguardar uma cirurgia quando decidiu ir até à fronteira para ajudar. Na última mensagem que enviou informou que tinha sido baleado numa perna.

O Hamas e Israel acordaram um cessar-fogo em outubro, sob pressão das potências regionais e de Trump, que classificou o acordo como um primeiro passo para uma "paz forte, duradoura e eterna".