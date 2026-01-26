Israel recupera restos mortais de refém com ligação a Portugal

26 jan, 2026 - 14:09 • Daniela Espírito Santo , Catarina Santos com Reuters
Israel recuperou os restos mortais do último refém mantido em Gaza, informou esta segunda-feira o exército. Trata-se de Ran Gvili, um polícia com ligações a Portugal.
Os restos mortais do polícia Ran Gvili foram identificados e serão devolvidos para enterro, informou o exército em comunicado. Cumpre-se, assim, uma condição fundamental da fase inicial do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza.
Israel afirmou que vai reabrir a passagem fronteiriça de Rafah, em Gaza, com o Egito, a principal porta de entrada do enclave para o mundo, assim que os restos mortais de Gvili forem devolvidos ou a operação de busca pelo seu corpo estiver concluída.
Gvili estava retido em Gaza desde que foi morto no Kibutz Alumim durante o ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023. Tinha 24 anos e era descendente de sefarditas egípcios.
A família pediu para lhe ser concedida a nacionalidade portuguesa na esperança que isso ajudasse numa eventual libertação, antes de ter sido confirmada o seu óbito. Mesmo depois do anúncio da morte, a família sempre rejeitou essa possibilidade, agarrando-se à esperança de que pudesse "ter havido um erro", como documentou, em outubro passado, a Renascença.
Ran era natural de Meitar, perto de Beersheba, no sul de Israeli. Integrava uma unidade de patrulha da polícia na zona do Negev, mas estaria dispensado do serviço e a aguardar uma cirurgia quando decidiu ir até à fronteira para ajudar. Na última mensagem que enviou informou que tinha sido baleado numa perna.
O Hamas e Israel acordaram um cessar-fogo em outubro, sob pressão das potências regionais e de Trump, que classificou o acordo como um primeiro passo para uma "paz forte, duradoura e eterna".