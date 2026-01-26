Kanye West faz pedido público de desculpa por ações que "destruíram a sua vida"

O músico Ye, anteriormente conhecido por Kanye West, publicou esta segunda-feira um anúncio no jornal norte-americano "Wall Street Journal" no qual pede desculpa por comportamentos dos quais se arrepende e que diz terem "destruído a sua vida".

No texto, Ye recorda que foi diagnosticado com uma doença bipolar, que o fez "perder contacto com a realidade".

"As coisas foram piorando quanto mais eu ignorava o problema. Disse e fiz coisas de que me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que mais amo foram as que tratei pior. Suportaram medo, confusão, humilhação e a exaustão de tentar ter alguém que era, por vezes, irreconhecível."

Em Portugal, o "site" da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental disponibiliza várias possibilidades de contacto para quem procura ajuda, incluindo as chamadas "linhas de crise", desde o SOS Voz Amiga (213 544 545), a Conversa Amiga (808 237 327) e o Telefone da Amizade (228 323 535), entre outros.



No passado, Ye já pediu desculpa por declarações antissemitas, mas veio a rescindir essa contrição. Em 2025, publicou uma série de mensagens antissemitas e de apreço por nazis, o que levou a que várias empresas cortassem laços consigo e que se afastasse do mundo artístico.