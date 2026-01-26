Kremlin insiste na cedência total do Donbas como condição para acordo de paz

O Kremlin afirmou esta segunda-feira que a questão territorial continua a ser central para a Rússia em qualquer negociação destinada a pôr fim aos combates na Ucrânia. A posição foi transmitida após as negociações trilaterais realizadas no fim de semana em Abu Dhabi, segundo a agência noticiosa estatal TASS.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem reiterado que a Rússia pretende assumir o controlo total da região ucraniana de Donbas — da qual as forças de Moscovo controlam atualmente cerca de 90% — pela via militar, caso Kiev não aceite cedê-la no âmbito de um eventual acordo de paz.

“Não é segredo que esta é a nossa posição consistente, a posição do nosso Presidente, de que a questão territorial, que faz parte da fórmula de ‘Anchorage’, é de importância fundamental para o lado russo”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela TASS.

A chamada “fórmula de Anchorage” refere-se a um entendimento que Moscovo diz ter sido alcançado entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin numa cimeira realizada no Alasca, em agosto do ano passado, segundo uma fonte próxima do Kremlin.

O alegado acordo prevê que a Ucrânia entregue à Rússia o controlo total do Donbas e aceite o congelamento das linhas da frente noutras zonas do leste e do sul do país como condição para um futuro acordo de paz.

As autoridades ucranianas têm reiterado que não aceitarão ceder territórios que a Rússia não conseguiu conquistar no campo de batalha.

Entretanto, a agência estatal RIA citou Dmitry Peskov afirmando que Moscovo avaliou de forma positiva o que descreveu como “conversas construtivas” mantidas com a Ucrânia em Abu Dhabi. As negociações, mediadas pelos Estados Unidos, terminaram sem acordo, mas novas rondas de diálogo estão previstas para o próximo fim de semana.