Negociações entre russos e ucranianos devem ser retomadas no próximo domingo

As negociações entre os negociadores ucranianos e russos deverão ser retomadas no próximo domingo, 1 de fevereiro, afirmou esta segunda-feira o Presidente Volodymyr Zelensky.



O chefe de Estado ucraniano apela aos aliados para não enfraqueçam a pressão sobre Moscovo, para acabar com a guerra iniciada há quase quatro anos.

Na sua intervenção desta segunda-feira, Zelensky revelou que as duas partes discutiram medidas para pôr fim à guerra e como monitorizar esse processo durante as negociações realizadas no último fim de semana, em Abu Dhabi.

O Presidente ucraniano acrescentou que seria positivo se as conversações pudessem recomeçar antes de domingo.

No rescaldo das negociações do fim de semana, o Kremlin afirmou esta segunda-feira que a questão territorial continua a ser central para a Rússia. A posição foi transmitida após as negociações trilaterais realizadas no fim de semana em Abu Dhabi, segundo a agência noticiosa estatal TASS.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem reiterado que a Rússia pretende assumir o controlo total da região ucraniana de Donbas — da qual as forças de Moscovo controlam atualmente cerca de 90% — pela via militar, caso Kiev não aceite cedê-la no âmbito de um eventual acordo de paz.

“Não é segredo que esta é a nossa posição consistente, a posição do nosso Presidente, de que a questão territorial, que faz parte da fórmula de ‘Anchorage’, é de importância fundamental para o lado russo”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela TASS.