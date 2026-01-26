Polícia espanhola desmantela maior rede de tráfico de cocaína no Atlântico

Além dos 10.400 quilos de cocaína , as autoridades apreenderam 70 viaturas, 30 embarcações, seis imóveis, três armas de fogo, mais de 800 mil euros em numerário e diverso material tecnológico de última geração, avaliado em cerca de 2,5 milhões de euros .

Segundo a Polícia Nacional espanhola , foram realizadas 49 buscas em várias regiões do país, numa ação que contou com a colaboração da Europol e das autoridades de França, Portugal, Colômbia e Cabo Verde.

A chamada operação “Sombra Negra” , desenvolvida em duas fases, permitiu desmontar uma organização criminosa com ramificações da América do Sul à Europa, suspeita de ter introduzido cerca de 57 toneladas de cocaína no continente europeu ao longo do último ano .

A polícia espanhola desmantelou uma das maiores redes de tráfico de cocaína a operar no Atlântico, numa investigação que levou à detenção de 105 pessoas e à apreensão de mais de dez toneladas de droga.

Narcolanchas e operações noturnas

A investigação, que durou mais de um ano, revelou que a rede utilizava embarcações de alta velocidade, conhecidas como narcolanchas, para transportar droga a partir do Atlântico. Os barcos partiam do rio Guadalquivir e de outros pontos das províncias de Cádis, Huelva, Almería, das Canárias, da costa marroquina e também de Portugal.

No oceano, as embarcações encontravam-se com navios-mãe, onde a droga era transferida antes de regressar ao arquipélago das Canárias ou ao sul da Península Ibérica.

As autoridades referem que a organização operava sobretudo durante a noite, recorrendo a comunicações encriptadas, terminais de satélite e linguagem codificada para escapar à vigilância policial. Algumas embarcações atingiam velocidades superiores a 40 nós.

Plataformas no alto mar

A polícia revelou ainda que os traficantes chegaram a montar plataformas flutuantes em alto mar, onde pilotos permaneciam embarcados durante mais de um mês, realizando várias operações consecutivas.

Estas estruturas eram abastecidas com combustível, alimentos, equipamentos de comunicação e outros bens essenciais, recorrendo a embarcações de menor porte. Terão sido utilizados mais de 100 mil litros de combustível.

A rede dispunha também de uma extensa malha de vigilância ao longo da costa, com membros destacados para monitorizar os movimentos das forças de segurança marítimas e aéreas.

Milhões para garantir silêncio

Durante a investigação, os agentes apuraram que a organização terá pagado 12 milhões de euros à família de um tripulante que morreu durante uma entrega de droga, com o objetivo de garantir o silêncio e evitar ligações às atividades criminosas.

A operação contou ainda com a cooperação de várias agências internacionais, incluindo a DEA norte-americana, autoridades marroquinas e o Centro Nacional de Inteligência espanhol.

A ação foi cofinanciada por fundos europeus do Fundo de Segurança Interna da União Europeia, no âmbito da estratégia comunitária de combate à criminalidade organizada e ao narcotráfico.