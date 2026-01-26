Quatro mulheres morreram em explosão numa fábrica de bolachas na Grécia

26 jan, 2026 - 21:11 • Lusa
Quatro mulheres morreram nesta noite de domingo na sequência de uma explosão numa fábrica de bolachas no centro da Grécia, disseram as autoridades locais, acrescentando que sete pessoas foram hospitalizadas.
Na sequência da explosão na fábrica de bolachas Violanta, perto da cidade de Trikala, eclodiu um incêndio de grandes proporções. A cidade de Trikala fica situada a 320 quilómetros a norte de Atenas.
A explosão e o incêndio ocorreram durante o turno da noite e destruíram a fábrica completamente, disseram as autoridades presentes no local.
Os bombeiros combateram as chamas durante várias horas durante a madrugada e recuperaram os restos mortais de quatro mulheres.
Os investigadores suspeitam que a explosão possa ter começado perto dos fornos, que funcionam sem interrupções, mas a causa ainda não foi determinada.