Trump diz que morte de Alex Pretti em Minneapolis está a ser investigada

26 jan, 2026 - 10:32 • Olímpia Mairos , com Lusa
O Presidente dos Estados Unidos afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti, abatido por um agente da imigração em Minneapolis. Donald Trump admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal.
Questionado sobre se o agente que disparou atuou corretamente, o Presidente norte-americano não respondeu diretamente. “Estamos a investigar, a rever tudo e iremos tomar uma decisão”, afirmou.
Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, morreu na manhã de sábado após ser imobilizado por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE), enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.
O comandante-geral da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos, Gregory Bovino, afirmou no domingo que existe “muita especulação” sobre se os agentes terão visto Pretti com uma arma antes de dispararem, sublinhando que a decisão foi tomada “numa fração de segundo”.
Estados Unidos
Trabalhava no sistema de saúde do Minnesota dedica(...)
No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais contradizem a versão oficial. O Departamento de Segurança Interna afirmou que Pretti “resistiu violentamente” ao ser desarmado, levando os agentes a efetuarem “tiros defensivos”. As imagens mostram, porém, um agente federal a disparar várias vezes contra a vítima.
Na entrevista, Donald Trump criticou o facto de Pretti estar armado durante o protesto. “Não gosto de tiros”, afirmou, acrescentando que considera preocupante a presença de uma arma carregada numa manifestação.
Sobre a eventual retirada dos agentes do ICE de Minneapolis, o Presidente disse que isso poderá acontecer “em algum momento”, sem avançar uma data.
Segundo o Wall Street Journal, a situação em Minneapolis tem sido alvo de debate interno na Casa Branca, com assessores a alertarem para o impacto político das políticas de imigração nas grandes cidades e para o risco de perda de apoio da opinião pública.