Trump diz que morte de Alex Pretti em Minneapolis está a ser investigada

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti, abatido por um agente da imigração em Minneapolis. Donald Trump admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal.

Questionado sobre se o agente que disparou atuou corretamente, o Presidente norte-americano não respondeu diretamente. “Estamos a investigar, a rever tudo e iremos tomar uma decisão”, afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, morreu na manhã de sábado após ser imobilizado por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE), enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.

O comandante-geral da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos, Gregory Bovino, afirmou no domingo que existe “muita especulação” sobre se os agentes terão visto Pretti com uma arma antes de dispararem, sublinhando que a decisão foi tomada “numa fração de segundo”.