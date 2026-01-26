Trump em “sintonia” com governador, envia “Czar da fronteira” para Minneapolis

Esta segunda-feira, Trump afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti e admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal .

O líder dos Estados Unidos anunciou esta segunda-feira que vai enviar o “Czar da fronteira” da Casa Branca, Tom Homan, para trabalhar com as autoridades locais na sequência do tiroteio de sábado, que vitimou Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, por agentes de imigração durante um confronto com manifestantes em Minneapolis.

Donald Trump fez os comentários surpreendentes nas redes sociais, após o que descreveu como uma “conversa muito boa” com o governador do Minnesota.

O Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira estar em “sintonia” com o governador democrata do Minnesota , que pediu uma investigação imparcial à morte do cidadão Alex Pretti por agentes da Polícia de Fronteiras.

Tim Walz e outros líderes democratas têm-se oposto veementemente à intensificação das operações dos agentes federais contra imigrantes irregulares, que caracterizam como uma invasão sem lei que põe em risco a segurança pública.

Por sua vez, Trump passou o último mês a acusar o governador de incompetência por não ter interrompido um escândalo de fraude nos programas de assistência social no estado.

Entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou esta segunda-feira que Donald Trump não quer ver pessoas a serem mortas ou feridas nas ruas do país, mas não vai desistir dos esforços para deportar “estrangeiros ilegais” responsáveis por crimes violentos.

No meio da polémica provocada pela morte de Alex Pretti, o principal responsável da Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos, Gregory Bovino, e alguns dos seus agentes deverão abandonar Minneapolis na terça-feira e regressar aos respetivos setores de origem, noticiou a CNN, citando fontes próximas do processo.

O caso já fez a primeira vítima política. O advogado Chris Madel anunciou esta segunda-feira que desistiu da corrida pelo nome dos republicanos para governador do Minnesota, criticando aquilo que descreveu como uma campanha de retaliação contra o estado por parte das autoridades federais.

A decisão de Madel reflete as crescentes tensões no Partido Republicano do Presidente Donald Trump antes das eleições intercalares de novembro, num contexto marcado pela contestação pública e pelos tiroteios mortais em Minnesota — o da Renée Good, a 7 de janeiro, e mais recentemente o de Alex Pretti, ocorrido no sábado. Ambos tinham 37 anos.