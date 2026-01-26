Ouvir
UE vai proibir todas as importações de gás russo a partir de 1 de janeiro de 2027

26 jan, 2026 - 09:52 • Olímpia Mairos

Medida prevê o fim do gás russo por gasoduto e do GNL até 2027, apesar da oposição da Hungria e da Eslováquia.

A União Europeia decidiu avançar com a proibição total das importações de gás natural liquefeito (GNL) proveniente da Rússia a partir de 1 de janeiro de 2027, prevendo igualmente o fim do fornecimento de gás russo por gasoduto até 30 de setembro desse ano.

A decisão foi formalizada pelo Conselho da União Europeia, que aprovou o regulamento que estabelece a eliminação progressiva das importações de gás russo para o bloco comunitário. A medida contou, no entanto, com a oposição da Eslováquia e da Hungria.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já anunciou a intenção de contestar o regulamento junto do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Com esta política, a UE transforma em obrigação legal o compromisso de romper com o que foi, durante anos, o seu principal fornecedor de gás, quase quatro anos após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Portugal integra o grupo de oito Estados-membros que terão de assegurar fontes alternativas de abastecimento, juntamente com a Bélgica, Países Baixos, França, Espanha, Grécia, Eslováquia e Hungria.

Saiba Mais
