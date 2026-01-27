Casas empoleiradas à beira de um penhasco. "Estamos com medo", diz autarca de Niscemi

27 jan, 2026 - 16:26 • Ana Kotowicz
A cratera continua a alargar e ameaça engolir o centro histórico da cidade italiana. "Não há como negar – estamos com medo", diz Massimiliano Conti ao jornal La Reppublica. O autarca de Niscemi, uma localidade situada no topo de uma colina na Sicília, diz que "a situação é terrível".
A passagem da tempestade Harry pela região provocou um deslizamento de terras e muitas casas ficaram literalmente empoleiradas à beira de um precipício. “Não quero que ninguém subestime este evento”, acrescentou Conti. “Felizmente, não houve feridos, apenas danos nas habitações.”
Segundo as autoridades italianas, Niscemi — cidade com cerca de 25 mil habitantes, no centro-sul da Sicília, situada num planalto— , está a colapsar a pouco e pouco em direção à planície abaixo.
Até agora, cerca de 1.500 pessoas tiveram de ser realojadas, mas o número pode aumentar.
“Sejamos claros: há casas na extremidade do deslizamento que são inabitáveis”, disse, esta terça-feira, um responsável da Proteção Civil, Fabio Ciciliano. Ou seja, os realojamentos não são temporários, são permanentes.
“Assim que a água tiver escoado e a zona em movimento tiver parado ou abrandado, será feita uma avaliação mais rigorosa. O deslizamento continua ativo”, avisou.
Alerta semelhante foi deixado pelo autarca. "Pelas imagens aéreas, foi chocante ver a nossa Niscemi a desmoronar-se", disse ao La Repubblica. "A situação é crítica, especialmente porque os rangidos continuam, e a chuva não está a ajudar nem as operações de socorro nem os levantamentos técnicos."
Na segunda-feira foi declarado estado de emergência para a Sicília, a Sardenha e a Calábria, as três regiões do sul de Itália que foram atingidas de forma mais violenta pela tempestade Harry.
Nessa altura, Salvatore Cocina, diretor-geral da Defesa Civil da Sicília, falava de forma dramática sobre a cidade siciliana: "Todas as casas num raio de 50 a 70 metros irão desabar."
Esta terça-feira, as escolas permaneceram fechadas, a estrada que liga Niscemi à cidade costeira de Gela foi interditada e o maior medo da população, segundo o autarca, é que Niscemi fique isolada.