EUA. Juiz federal dá ordem a chefe da agência de imigração para aparecer em tribunal

O principal juiz federal do Minnesota deu ordem para o chefe do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) prestar declarações em tribunal sobre a violação de ordens judiciais sobre as ações do governo de Donald Trump perante a imigração no país.

O juiz Patrick J. Schiltz quer que Todd Lyons, o diretor em funções da agência ICE, explique porque não deve ser declarado em desobediência do tribunal por violar as ordens judiciais emitidas. O juiz aponta que a audiência é necessária devido "à extensão da violação de ordens judiciais", que é "tão extraordinária" como obrigar o chefe de uma agência federal a justificar-se em tribunal.

"A paciência do tribunal acabou", escreveu o juiz federal na decisão de segunda-feira, descrevendo que foi "extremamente paciente" com a agência de imigração que, apesar de enviar milhares de agentes para o estado do Minnesota, não se preparou para os processos judiciais que se previam.

O juiz declarou que a ordem pode ser cancelada caso a agência liberte imediatamente um imigrante que foi declarado como detido erradamente pelos agentes. A pessoa em causa é Juan Hugo Tobay Robles, originário do Equador e que entrou ilegalmente há 30 anos. Foi detido por agentes do ICE a 6 de janeiro.