EUA. Juiz federal dá ordem a chefe da agência de imigração para aparecer em tribunal

27 jan, 2026 - 20:55 • João Pedro Quesado
O principal juiz federal do Minnesota deu ordem para o chefe do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) prestar declarações em tribunal sobre a violação de ordens judiciais sobre as ações do governo de Donald Trump perante a imigração no país.
O juiz Patrick J. Schiltz quer que Todd Lyons, o diretor em funções da agência ICE, explique porque não deve ser declarado em desobediência do tribunal por violar as ordens judiciais emitidas. O juiz aponta que a audiência é necessária devido "à extensão da violação de ordens judiciais", que é "tão extraordinária" como obrigar o chefe de uma agência federal a justificar-se em tribunal.
"A paciência do tribunal acabou", escreveu o juiz federal na decisão de segunda-feira, descrevendo que foi "extremamente paciente" com a agência de imigração que, apesar de enviar milhares de agentes para o estado do Minnesota, não se preparou para os processos judiciais que se previam.
O juiz declarou que a ordem pode ser cancelada caso a agência liberte imediatamente um imigrante que foi declarado como detido erradamente pelos agentes. A pessoa em causa é Juan Hugo Tobay Robles, originário do Equador e que entrou ilegalmente há 30 anos. Foi detido por agentes do ICE a 6 de janeiro.
Estados Unidos
Apesar de o juiz ter dado ordem à agência, a 14 de janeiro, para permitir a Juan Hugo Tobay Robles reclamar da detenção numa audiência no espaço de uma semana, tal não aconteceu. O homem continua detido.
"Esta é uma de dezenas de ordens judiciais às quais os respondentes falharam cumprir nas recentes semanas", disse o juiz Patrick J. Schiltz.
Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, morreu na manhã de sábado após ser imobilizado por agentes federais, enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.
A morte de Pretti é a sétima às mãos de agentes do ICE em 2026. A morte de Renee Nicole Good, a 7 de janeiro, também teve destaque internacional.