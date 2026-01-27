Faltam 85 segundos para a meia-noite, avisa o Relógio do Juízo Final

A contagem para o fim da humanidade avançou mais um pouco. São agora 85 segundos para a meia-noite, a hora teórica para a aniquilação total, e da qual nunca tínhamos estado tão perto. É essa a hora que marca, desde esta terça-feira, o Relógio do Juízo Final (ou do Apocalipse), segundo anunciou o Boletim dos Cientistas Atómicos.

O ano passado, os ponteiros estavam nos 90 segundos para a meia-noite, tal como em 2023.

Os cientistas atómicos justificam a decisão com o "comportamento agressivo" das potências nucleares Rússia, China e Estados Unidos, o enfraquecimento dos mecanismos de controlo de armas nucleares, os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente e as preocupações com a inteligência artificial. Tudo junto, consideram, empurra o mundo para uma catástrofe global.

A organização sem fins lucrativos, sediada em Chicago, criou o relógio em 1947, durante as tensões da Guerra Fria que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de alertar o público para o quão perto a humanidade estaria de destruir o mundo.

Os cientistas manifestaram preocupação com as ameaças associadas à integração não regulamentada da inteligência artificial em sistemas militares e ao seu potencial uso indevido para apoiar a criação de ameaças biológicas, bem como com o papel da IA na disseminação global de desinformação. Assinalaram ainda os desafios persistentes colocados pelas alterações climáticas.

"Temos observado uma falha global de liderança”



“Naturalmente, o Relógio do Juízo Final trata de riscos globais, e o que temos observado é uma falha global de liderança”, afirmou à Reuters Alexandra Bell, especialista em política nuclear e presidente e diretora-executiva do Bulletin. “Independentemente do governo, uma deriva para o neo-imperialismo e uma abordagem orwelliana à governação só servirão para empurrar o relógio ainda mais para a meia-noite.”

Foi a terceira vez nos últimos quatro anos que os cientistas aproximaram o relógio da meia-noite.

“No que respeita aos riscos nucleares, nada em 2025 evoluiu no sentido certo”, disse Bell. “Estruturas diplomáticas de longa data estão sob forte pressão ou a colapsar, a ameaça de testes nucleares explosivos regressou, as preocupações com a proliferação estão a aumentar e houve três operações militares a decorrer sob a sombra das armas nucleares e do risco de escalada associado. O risco de utilização de armas nucleares é insustentavelmente e inaceitavelmente elevado.”

Guerra na Ucrânia, Irão e outras tensões

Bell apontou a continuação da guerra da Rússia na Ucrânia, os bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e os confrontos fronteiriços entre a Índia e o Paquistão. Referiu também as tensões persistentes na Ásia, incluindo na Península Coreana e as ameaças da China em relação a Taiwan, bem como o aumento das tensões no Hemisfério Ocidental desde que o Presidente norte-americano Donald Trump regressou ao poder há 12 meses.

O último tratado de controlo de armas nucleares ainda em vigor entre os Estados Unidos e a Rússia, o New START, expira a 5 de fevereiro. Em setembro, o Presidente russo, Vladimir Putin, propôs que os dois países acordassem respeitar por mais um ano os limites estabelecidos pelo tratado, que fixa em 1.550 o número máximo de ogivas nucleares operacionais de cada lado. Trump ainda não respondeu formalmente. Analistas de segurança ocidentais estão divididos quanto à conveniência de aceitar a proposta de Putin.

Em outubro, Trump ordenou às Forças Armadas dos EUA que retomassem o processo de testes de armas nucleares, interrompido há mais de três décadas. Nenhuma potência nuclear, à exceção da Coreia do Norte, que realizou testes pela última vez em 2017, conduziu testes nucleares explosivos há mais de um quarto de século.

Segundo Bell, nenhum país beneficiaria mais de um regresso em grande escala a esses testes do que a China, tendo em conta o seu esforço contínuo para expandir o arsenal nuclear. Bell foi anteriormente alta funcionária do Departamento de Estado dos EUA, no gabinete de Controlo de Armamentos, Dissuasão e Estabilidade.

O papel de Trump, Putin e Xi na aproximação à meia-noite

Trump abalou a ordem mundial. Enviou forças norte-americanas para capturar o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaçou outros países da América Latina, prometeu restaurar a dominância dos EUA no Hemisfério Ocidental, falou em anexar a Gronelândia e colocou em risco a cooperação de segurança transatlântica.

A Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, sem que se vislumbre um fim. Entre as armas utilizadas está o míssil hipersónico Oreshnik, com capacidade nuclear. Em dezembro, a Rússia divulgou um vídeo do que afirmou ser o destacamento do Oreshnik na Bielorrússia, uma medida destinada a reforçar a capacidade russa de atingir alvos em toda a Europa.

“A Rússia, a China, os Estados Unidos e outros grandes países tornaram-se cada vez mais agressivos e nacionalistas”, afirmou Bell.

Esta “competição entre grandes potências em que o vencedor leva tudo” mina a cooperação internacional necessária para reduzir os riscos de guerra nuclear, das alterações climáticas, do uso indevido da biotecnologia, dos potenciais perigos associados à IA e de outros riscos de natureza apocalíptica, acrescentou.

Bell referiu ainda as ações internas de Trump contra a ciência, o meio académico, a função pública e os órgãos de comunicação social.

Maria Ressa, vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2021 pelo seu trabalho jornalístico na denúncia de abusos de poder nas Filipinas, incluindo o uso das redes sociais para espalhar desinformação, participou no anúncio. Ressa lamentou a ascensão de tecnologias que fazem circular mentiras mais rapidamente do que os factos.

“Estamos a viver um Armagedão da informação provocado pela tecnologia que rege as nossas vidas, desde as redes sociais à inteligência artificial generativa. Nenhuma dessa tecnologia está ancorada em factos. O seu chatbot não passa de uma máquina probabilística”, afirmou Ressa numa conferência de imprensa virtual.

O Bulletin of the Atomic Scientists foi fundado em 1945 por cientistas, entre os quais Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer.