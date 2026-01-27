Ouvir
França aprova proibição das redes sociais para menores de 15 anos

27 jan, 2026 - 10:03 • Olímpia Mairos , com agências

Proposta de lei foi aprovada na Assembleia com apoio do Governo e segue agora para o Senado. Medida visa proteger a saúde mental dos adolescentes e poderá entrar em vigor no próximo ano letivo.

A+ / A-

A Assembleia Nacional francesa aprovou, na madrugada de segunda para terça-feira, uma proposta de lei que proíbe o acesso às redes sociais a menores de 15 anos. A medida, que visa proteger a saúde mental dos adolescentes, contou com forte apoio do Governo e do Presidente da República, Emmanuel Macron.

O diploma, apresentado pela deputada Laure Miller, determina que “o acesso a um serviço de rede social online fornecido por uma plataforma online é proibido a menores de 15 anos”. A proposta foi aprovada por 130 votos contra 21, com o apoio do campo governamental, da aliança RN-UDR e da maioria dos socialistas. Apenas os deputados da França Insubmissa e dois eleitos do grupo ecologista votaram contra.

A proposta de lei, apresentada pelo grupo Renaissance, segue agora para apreciação no Senado nas “próximas semanas”, indicou a ministra do Digital, Anne Le Hénanff.

Em reação à aprovação, Emmanuel Macron saudou “um passo importante”, sublinhando que “o cérebro dos nossos filhos não está à venda. Nem para as plataformas americanas, nem para as redes chinesas”, numa mensagem publicada na rede social X.

Caso a lei seja definitivamente aprovada, a França tornar-se-á o segundo país a adotar uma legislação deste tipo, depois da Austrália, que proibiu as redes sociais a menores de 16 anos no início de dezembro.

O Governo francês pretende avançar rapidamente com a aplicação da medida, prevendo a proibição de criação de novas contas a partir do início do ano letivo de 2026 e a implementação de um sistema de verificação de idade eficaz para todos os utilizadores — incluindo contas já existentes — até 1 de janeiro de 2027.

A proposta exclui da proibição algumas plataformas educativas e os serviços de mensagens privadas interpessoais, como o WhatsApp. Durante o debate parlamentar, o deputado da França Insubmissa Arnaud Saint-Martin criticou a iniciativa, classificando-a como “uma forma de paternalismo digital” e uma resposta “simplista”.

O texto inclui ainda alterações ao regime de utilização de telemóveis nos liceus. Em vez de um alargamento da proibição total, ficou estabelecido que os regulamentos internos das escolas deverão definir “os locais e as condições de utilização”, sendo os telemóveis proibidos durante as aulas e nos corredores, mas permitidos em zonas específicas dos recreios.

A discussão surge num contexto de crescente preocupação com o impacto das redes sociais — como TikTok, Snapchat ou Instagram — na saúde mental dos mais jovens. No início do mês, a Agência Nacional de Segurança Sanitária francesa alertou para os efeitos “gravemente prejudiciais” destas plataformas no bem-estar psicológico dos adolescentes.

