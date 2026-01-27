Gregory Bovino afastado de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos EUA?

Gregory Bovino foi afastado do cargo de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, na sequência da morte de um manifestante em Minneapolis, avançou esta segunda-feira a revista "Atlantic", que cita uma fonte do Departamento de Segurança Interna e outras duas pessoas próximas do processo.

O chefe da Polícia de Fronteira deverá deixar o estado do Minnesota dentro em breve com outros agentes, adianta a agência Reuters.

Uma fonte oficial, que falou sob anonimato, afirmou que o “czar da fronteira” designado por Trump, Tom Homan, será encarregue de supervisionar as operações no Minnesota. Trump tinha anunciado anteriormente que Homan seria enviado para o estado.

Mais tarde, na segunda-feira, outra fonte com conhecimento dos acontecimentos disse que Gregory Bovino foi retirado do seu cargo como “comandante-geral” e regressará ao seu antigo posto como chefe de patrulha no setor El Centro, na fronteira entre os EUA e o México, na Califórnia, onde deverá reformar-se em breve.

A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pelo Departamento de Segurança Interna nem pela Casa Branca.



Após a publicação da notícia, o Departamento de Segurança Interna partilhou nas redes sociais uma mensagem de uma assessora a negar o afastamento de Bovino. "O chefe Gregory Bovino não foi afastado de funções", escreveu Tricia McLaughlin.

Num aparente recuo, o Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira estar em “sintonia” com o governador democrata do Minnesota, que pediu uma investigação imparcial à morte do cidadão Alex Pretti por agentes da Polícia de Fronteira.

Donald Trump e Tim Walz conversaram ao telefone e adoptaram um tom conciliatório sobre a aplicação da lei de imigração, sinalizando que ambos procuram uma forma de pôr fim ao impasse em torno da ofensiva de deportações que já causou a morte de dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis.