Gregory Bovino afastado de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos EUA?

27 jan, 2026 - 00:33 • Ricardo Vieira, com Reuters
Gregory Bovino foi afastado do cargo de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, na sequência da morte de um manifestante em Minneapolis, avançou esta segunda-feira a revista "Atlantic", que cita uma fonte do Departamento de Segurança Interna e outras duas pessoas próximas do processo.
O chefe da Polícia de Fronteira deverá deixar o estado do Minnesota dentro em breve com outros agentes, adianta a agência Reuters.
Uma fonte oficial, que falou sob anonimato, afirmou que o “czar da fronteira” designado por Trump, Tom Homan, será encarregue de supervisionar as operações no Minnesota. Trump tinha anunciado anteriormente que Homan seria enviado para o estado.
Mais tarde, na segunda-feira, outra fonte com conhecimento dos acontecimentos disse que Gregory Bovino foi retirado do seu cargo como “comandante-geral” e regressará ao seu antigo posto como chefe de patrulha no setor El Centro, na fronteira entre os EUA e o México, na Califórnia, onde deverá reformar-se em breve.
A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pelo Departamento de Segurança Interna nem pela Casa Branca.
Após a publicação da notícia, o Departamento de Segurança Interna partilhou nas redes sociais uma mensagem de uma assessora a negar o afastamento de Bovino. "O chefe Gregory Bovino não foi afastado de funções", escreveu Tricia McLaughlin.
Num aparente recuo, o Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira estar em “sintonia” com o governador democrata do Minnesota, que pediu uma investigação imparcial à morte do cidadão Alex Pretti por agentes da Polícia de Fronteira.
Donald Trump e Tim Walz conversaram ao telefone e adoptaram um tom conciliatório sobre a aplicação da lei de imigração, sinalizando que ambos procuram uma forma de pôr fim ao impasse em torno da ofensiva de deportações que já causou a morte de dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis.
O Presidente anunciou que vai enviar o “Czar da fronteira” da Casa Branca, Tom Homan, para trabalhar com as autoridades locais na sequência do tiroteio de sábado, que vitimou Alex Pretti.
Enquanto altos responsáveis da administração Trump descreveram Pretti como um “terrorista doméstico”, Homan não comentou publicamente o incidente.
Esta segunda-feira, Trump afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti e admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal.
Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, morreu na manhã de sábado após ser imobilizado por agentes federais, enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.
O comandante-geral da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, Gregory Bovino, afirmou no domingo que existe “muita especulação” sobre se os agentes terão visto Pretti com uma arma antes de dispararem, sublinhando que a decisão foi tomada “numa fração de segundo”.
No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais contradizem a versão oficial. O Departamento de Segurança Interna afirmou que Pretti “resistiu violentamente” ao ser desarmado, levando os agentes a efetuarem “tiros defensivos”. As imagens mostram, porém, um agente federal a disparar várias vezes contra a vítima, que estava a ser agarrado por vários elementos das forças de segurança.
[notícia atualizada às 01h56, de 27 de janeiro de 2026 - com mensagem partilhada nas redes sociais pelo Departamento de Segurança Interna]