Gregory Bovino deverá ser afastado de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos EUA

Donald Trump e Tim Walz conversaram ao telefone e adoptaram um tom conciliatório sobre a aplicação da lei de imigração, sinalizando que ambos procuram uma forma de pôr fim ao impasse em torno da ofensiva de deportações que já causou a morte de dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis.

Num aparente recuo, o Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira estar em “sintonia” com o governador democrata do Minnesota, que pediu uma investigação imparcial à morte do cidadão Alex Pretti por agentes da Polícia de Fronteira.

A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pelo Departamento de Segurança Interna nem pela Casa Branca.

Gregory Bovino foi afastado do cargo de comandante-geral da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, na sequência da morte de um manifestante em Minneapolis, avançou esta segunda-feira a revista "Atlantic", que cita uma fonte do Departamento de Segurança Interna e outras duas pessoas próximas do processo.

O Presidente anunciou que vai enviar o “Czar da fronteira” da Casa Branca, Tom Homan, para trabalhar com as autoridades locais na sequência do tiroteio de sábado, que vitimou Alex Pretti.

Enquanto altos responsáveis da administração Trump descreveram Pretti como um “terrorista doméstico”, Homan não comentou publicamente o incidente.



Esta segunda-feira, Trump afirmou que as autoridades estão a investigar a morte de Alex Pretti e admitiu ainda a possibilidade de retirar os agentes federais da cidade. As declarações foram feitas numa entrevista ao Wall Street Journal.

Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos, morreu na manhã de sábado após ser imobilizado por agentes federais, enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.

O comandante-geral da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, Gregory Bovino, afirmou no domingo que existe “muita especulação” sobre se os agentes terão visto Pretti com uma arma antes de dispararem, sublinhando que a decisão foi tomada “numa fração de segundo”.

No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais contradizem a versão oficial. O Departamento de Segurança Interna afirmou que Pretti “resistiu violentamente” ao ser desarmado, levando os agentes a efetuarem “tiros defensivos”. As imagens mostram, porém, um agente federal a disparar várias vezes contra a vítima, que estava a ser agarrado por vários elementos das forças de segurança.