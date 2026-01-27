Ouvir
Homem que matou o padre Olivier Maire condenado a 30 anos de prisão em França

27 jan, 2026 - 12:21 • Olímpia Mairos

Durante o processo, Emmanuel Abayisenga manteve-se praticamente em silêncio em tribunal e nunca explicou as motivações do homicídio.

A+ / A-

O Tribunal de Justiça da Vendée condenou Emmanuel Abayisenga a 30 anos de prisão pelo homicídio do padre Olivier Maire, ocorrido em agosto de 2021, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, no oeste de França. A decisão judicial inclui ainda a interdição definitiva de entrada em território francês.

O sacerdote, então com 61 anos e Superior Provincial da congregação dos Monfortinos, foi morto na noite de 8 para 9 de agosto de 2021 por um homem que tinha acolhido na sua residência, na região da Vendée. O julgamento do arguido, cidadão ruandês que confessou o crime, decorreu de forma célere e ficou concluído ao fim de quatro dias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante o processo, Emmanuel Abayisenga manteve-se praticamente em silêncio em tribunal e nunca explicou as motivações do homicídio. Recorde-se que o condenado já tinha estado envolvido noutro crime grave, em 2020, quando provocou um incêndio na catedral de Nantes.

A pena aplicada prevê um período de segurança de 20 anos, durante o qual o arguido não poderá beneficiar de liberdade condicional. No veredicto, o tribunal reconheceu a premeditação do crime e afastou qualquer atenuante, incluindo de natureza psiquiátrica. A autópsia concluiu que o padre Olivier Maire morreu na sequência de violentos golpes na cabeça.

Nascido no Ruanda e residente em França desde 2012, Emmanuel Abayisenga viu repetidamente recusados os seus pedidos de asilo pelas autoridades francesas. Ao longo dos anos, apresentou vários relatos sobre o seu passado, incluindo alegações de que teria sido criança-soldado durante o genocídio ruandês e testemunhado o assassinato do pai. Contudo, durante o julgamento, o Ministério Público afirmou que essas versões não correspondem à verdade.

