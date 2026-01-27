"O laço transatlântico é essencial", diz MNE, mas isso não significa abolir posições de princípio

"Portugal não pode prescindir do laço transatlântico." E, portanto, "tem sempre, nas suas posições, de ter isso em conta", porque isso faz parte da sua geopolítica. O ministro dos Negócios Estrangeiros começou desta forma, esta terça-feira, o discurso de abertura da conferência “O futuro da segurança da Europa”, numa iniciativa do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, do Centro de Estudos Europeus do IEP e da Associação Portuguesa de Direito Europeu.

No contexto dos principais desafios estratégicos e políticos da União Europeia, Paulo Rangel chamou a atenção para três exemplos em que o Governo português "foi capaz de resolver a equação" entre aquilo que são os valores da política externa portuguesa, da "fidelidade europeia e, ao mesmo tempo, a necessidade de compreender e de ter uma relação com o parceiro transatlântico". Entenda-se, com os Estados Unidos.

Recordando que, no caso da Venezuela, Portugal reagiu logo na manhã de 3 de janeiro — dia em que tropas especiais norte-americanas retiraram de Caracas Nicolas Maduro e a mulher —, com "um comunicado sobre a questão da intervenção na Venezuela, em que claramente balizou a sua lealdade ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas", Rangel sublinhou que quando há uma intervenção "que é ilegal à luz do direito internacional, parece que o que se quer dizer é que se quer repor a legalidade".

E, portanto, isso significaria que Maduro teria de voltar ao poder. "Ora, ninguém defende isso", sublinhou o ministro, que acrescentou que o futuro daquele país passará "por um processo gradual" de regresso à normalidade.

No caso da Gronelândia é a mesma coisa.

"Para nós esta é uma linha vermelha. A soberania e a integridade territorial da Gronelândia têm de ser respeitada. E, portanto, a nossa solidariedade com o Reino da Dinamarca e com o povo da Gronelândia é total".

Mas o ministro português dos Negócios Estrangeiros fez questão de dizer que, apesar de tudo, é a favor do diálogo com os Estados Unidos nesta matéria.

"Nós somos a favor de que a questão do Ártico seja resolvida no contexto da NATO. Nós somos a favor de que é fundamental termos um entendimento sobre a segurança nesta nova região", que oferece novas perspetivas geopolíticas e, portanto, "novos riscos e uma nova frente da ameaça para a Europa, que é a frente norte".

Um entendimento que não significa abolir as posições de princípio. "Nós temos de manter o laço transatlântico e temos também de fazer essa aproximação e é essa a linha da nossa política externa."

Quanto à questão de Gaza e à questão da Palestina e do conflito israelo-palestiniano, a posição deste governo é muito clara "e foi sempre muito clara"

O Conselho de Paz proposto pela administração Trump "é perfeitamente enquadrável" sob uma condição: Portugal só irá aderir se o âmbito da organização se cingir ao conflito israelo-palestiniano.

“O Conselho de Paz é perfeitamente enquadrável se se restringir a Gaza”, afirmou Paulo Rangel, que lembrou que a organização “foi proposta pelos Estados Unidos para este conflito israelo-palestiniano" e que Portugal gostaria que se cingisse a isso.

Criado na passada semana, o Conselho de Paz tem como objetivo aplicar o plano de Washington para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, mas o tratado fundador revela um mandato muito mais vasto, apresentando-se como uma organização alternativa às Nações Unidas.