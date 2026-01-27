TikTok fecha acordo extra-judicial antes de ser julgado por vício das redes sociais

O TikTok concordou em fechar um acordo numa ação judicial sobre o vício das redes sociais esta terça-feira, segundo um dos advogados da autora.

O caso envolve uma jovem de 19 anos da Califórnia, identificada como K.G.M., que disse ter-se tornado viciada em plataformas de redes sociais ainda jovem devido ao seu design que chama a atenção, de acordo com documentos judiciais. Atribui a sua depressão e pensamentos suicidas às aplicações que utilizava e procura responsabilizar as empresas que as desenvolveram.

K.G.M. "chegou a um acordo de princípio para encerrar o seu caso" com o TikTok, disse Joseph VanZandt, advogado de K.G.M.

A seleção do júri para o julgamento começa esta terça-feira. O caso da KGM é um dos três casos-teste agendados, conhecidos como julgamentos "pioneiros", escolhidos entre centenas de processos relacionados que acusam as plataformas de prejudicar os jovens.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para mais detalhes sobre o acordo.

O processo da KGM nomeou quatro réus: YouTube, Meta, Snap e TikTok. A Snap fez um acordo com a KGM a 20 de janeiro. Um porta-voz da Snap e os advogados da autora recusaram-se a fornecer detalhes à Reuters sobre este acordo.

Espera-se que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, testemunhe como parte do julgamento.