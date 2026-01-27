“Um momento histórico”: Índia e União Europeia assinam o maior acordo de livre comércio de sempre

A Índia e a União Europeia formalizaram esta terça-feira um acordo de livre comércio de grande alcance , encerrando um processo negocial iniciado há mais de duas décadas. O entendimento é visto por Nova Deli e por Bruxelas como um passo estratégico num contexto internacional marcado por incerteza geopolítica e tensões comerciais globais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou o acordo como uma oportunidade histórica , sublinhando que o pacto “vai oferecer numerosas oportunidades” tanto aos 1,4 mil milhões de indianos como aos cidadãos da União Europeia . Segundo Modi, trata-se de um entendimento com impacto global, ao abranger cerca de 25% do Produto Interno Bruto mundial e aproximadamente um terço do comércio internacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O acordo foi assinado em Nova Deli, à margem de uma cimeira entre a Índia e a União Europeia, que contou com a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

António Costa classificou o momento como “histórico”, destacando que está agora criada uma das maiores zonas de comércio livre do mundo , envolvendo mais de dois mil milhões de pessoas.

Para o presidente do Conselho Europeu, o acordo constitui “um instrumento fundamental para o crescimento económico” e assume particular relevância “numa altura de grande incerteza global” .

António Costa afirmou que “a cimeira envia uma mensagem clara ao mundo” , sublinhando que a União Europeia e a Índia “permanecem unidas como parceiros estratégicos e fiáveis” .

O responsável europeu frisou ainda que “as duas maiores democracias do mundo”, Bruxelas e Nova Deli estão a aprofundar a cooperação para garantir benefícios concretos aos cidadãos e contribuir para uma ordem global mais resiliente , assente na paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável.