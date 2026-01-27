“Um momento histórico”: Índia e União Europeia selam o maior acordo de livre comércio de sempre

27 jan, 2026 - 10:30 • Olímpia Mairos , com agências
A Índia e a União Europeia formalizaram esta terça-feira um acordo de livre comércio de grande alcance , encerrando um processo negocial iniciado há mais de duas décadas. O entendimento é visto por Nova Deli e por Bruxelas como um passo estratégico num contexto internacional marcado por incerteza geopolítica e tensões comerciais globais.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou o acordo como uma oportunidade histórica , sublinhando que o pacto “vai oferecer numerosas oportunidades” tanto aos 1,4 mil milhões de indianos como aos cidadãos da União Europeia . Segundo Modi, trata-se de um entendimento com impacto global, ao abranger cerca de 25% do Produto Interno Bruto mundial e aproximadamente um terço do comércio internacional.
O acordo foi assinado em Nova Deli, à margem de uma cimeira entre a Índia e a União Europeia, que contou com a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
António Costa classificou o momento como “histórico”, destacando que está agora criada uma das maiores zonas de comércio livre do mundo , envolvendo mais de dois mil milhões de pessoas.
Para o presidente do Conselho Europeu, o acordo constitui “um instrumento fundamental para o crescimento económico” e assume particular relevância “numa altura de grande incerteza global” .
António Costa afirmou que “a cimeira envia uma mensagem clara ao mundo” , sublinhando que a União Europeia e a Índia “permanecem unidas como parceiros estratégicos e fiáveis” .
O responsável europeu frisou ainda que “as duas maiores democracias do mundo”, Bruxelas e Nova Deli estão a aprofundar a cooperação para garantir benefícios concretos aos cidadãos e contribuir para uma ordem global mais resiliente , assente na paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável.
Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que a conclusão das negociações representa “o maior acordo comercial alguma vez celebrado” pela União Europeia.
“Conseguimo-lo: estamos a criar um mercado de dois mil milhões de pessoas”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, descrevendo o entendimento como “a história de dois gigantes” — a segunda e a quarta maiores economias do mundo — que optam por uma parceria baseada num modelo de ganhos mútuos.
Além da dimensão económica, o acordo é também interpretado como uma resposta estratégica à crescente concorrência da China e aos efeitos da guerra tarifária desencadeada pelos Estados Unidos, reforçando a autonomia e a capacidade de resposta das duas partes num cenário internacional cada vez mais volátil.
Em comunicado, a Comissão Europeia sublinha que se trata “do maior acordo alguma vez celebrado por qualquer uma das partes”.
Atualmente, a União Europeia e a Índia trocam mais de 180 mil milhões de euros anuais em bens e serviços, um fluxo comercial que sustenta cerca de 800 mil postos de trabalho na União. Com a entrada em vigor do acordo, Bruxelas antecipa que as exportações europeias para a Índia possam duplicar até 2032, graças à eliminação ou redução de tarifas aduaneiras sobre 96,6% do valor das exportações de bens da UE para o mercado indiano.