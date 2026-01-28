Agentes envolvidos na morte de Alex Pretti e Nicole Good em Minneapolis suspensos

Já Alex Pretti morreu após ser imobilizado por agentes federais do serviço de controlo de fronteiras dos Estados Unidos da América (EUA), enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.

Renee Good, mãe de três filhos, foi morta a tiro dentro do seu carro por um agente da polícia de imigração ICE enquanto tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades.

Os agentes envolvidos na morte, em tiroteio, da poetisa norte-americana Renee Nicole Good a 7 de janeiro deste ano e do enfermeiro norte-americano Alex Pretti no sábado passado, em Minneapolis, vão afastar-se do trabalho em diferentes moldes.

No caso da morte do enfermeiro, dois agentes da Border Patrol foram colocados em licença administrativa, segundo o Departamento de Segurança Interna. Ou seja, neste regime os profissionais podem continuar a receber o seu salário, sem qualquer punição.

Por sua vez, um agente do ICE que alvejou a poetisa têm de cumprir um afastamento punitivo, com perda de remuneração e vão sofrer consequências disciplinares.

As autoridades de defesa norte-americanas ainda estão a analisar os incidentes, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias das duas mortes, ambas vítimas de 37 anos.



Enquanto isso, as ameaças contra membros do Congresso aumentaram nos últimos anos, atingindo o pico em 2021, após o ataque a 6 de janeiro daquele ano ao Capitólio, antes de caírem ligeiramente e voltarem a ressurgir, de acordo com os números mais recentes da polícia do Capitólio dos EUA.

