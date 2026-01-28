Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Agentes envolvidos na morte de Alex Pretti e Nicole Good em Minneapolis suspensos

28 jan, 2026 - 17:27 • Redação

Tanto os dois agentes federais de controlo de fronteiras envolvidos na morte do enfermeiro Alex Pretti como o agente do ICE que matou a tiro Renee Nicole Good vão ser afastados do trabalho.

A+ / A-

Os agentes envolvidos na morte, em tiroteio, da poetisa norte-americana Renee Nicole Good a 7 de janeiro deste ano e do enfermeiro norte-americano Alex Pretti no sábado passado, em Minneapolis, vão afastar-se do trabalho em diferentes moldes.

Renee Good, mãe de três filhos, foi morta a tiro dentro do seu carro por um agente da polícia de imigração ICE enquanto tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades.

Já Alex Pretti morreu após ser imobilizado por agentes federais do serviço de controlo de fronteiras dos Estados Unidos da América (EUA), enquanto filmava a atuação policial durante um protesto contra a política migratória da Administração Trump.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um enfermeiro "bondoso". Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?
Um enfermeiro "bondoso". Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

No caso da morte do enfermeiro, dois agentes da Border Patrol foram colocados em licença administrativa, segundo o Departamento de Segurança Interna. Ou seja, neste regime os profissionais podem continuar a receber o seu salário, sem qualquer punição.

Por sua vez, um agente do ICE que alvejou a poetisa têm de cumprir um afastamento punitivo, com perda de remuneração e vão sofrer consequências disciplinares.

As autoridades de defesa norte-americanas ainda estão a analisar os incidentes, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias das duas mortes, ambas vítimas de 37 anos.

Enquanto isso, as ameaças contra membros do Congresso aumentaram nos últimos anos, atingindo o pico em 2021, após o ataque a 6 de janeiro daquele ano ao Capitólio, antes de caírem ligeiramente e voltarem a ressurgir, de acordo com os números mais recentes da polícia do Capitólio dos EUA.

[Notícia atualizada às 23h23 para acrescentar a suspensão do agente do ICE que matou Renee Good no dia 7 de janeiro de 2026]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias