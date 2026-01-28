Ataque russo a comboio na Ucrânia mata pelo menos cinco pessoas

Em Kiev, o ministro da Energia, Denys Shmyhal, afirmou que 710 mil moradores continuam sem eletricidade após o ataque de Moscovo à capital na semana passada. A Rússia tem realizado uma série de ataques contra a infraestrutura energética — Kiev tem estado sob pressão para aceitar um acordo de paz apoiado pelos EUA para pôr fim à guerra, que já dura quase quatro anos.

O ataque incendiou um comboio na zona de Kharkiv, horas depois de drones russos bombardearem a cidade de Odessa, no sul do país, durante a noite, matando três pessoas e ferindo 25.

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque da Rússia contra um comboio de passageiros no nordeste da Ucrânia, esta terça-feira. Volodymyr Zelenskiy denunciou o ataque como terrorismo e pediu mais pressão sobre Moscovo para terminar a guerra.

Na região nordeste de Kharkiv, os procuradores judiciais encontraram fragmentos de cinco corpos no local do acidente ferroviário, perto de uma aldeia. Fotografias publicadas online mostram pelo menos dois vagões em chamas ao lado da linha de comboios, coberta de neve.

"Em qualquer país, um ataque com drone contra um comboio civil seria considerado exatamente da mesma forma — puramente como terrorismo", escreveu Zelensky no Telegram. "A nossa causa — e é isso que deveria unir todas as pessoas normais do mundo — é garantir o progresso na proteção da vida. Isso é possível através da pressão sobre a Rússia", afirmou.

Zelensky denunciou, antes, o ataque "brutal" realizado por mais de 50 drones em Odessa, enquanto negociadores ucranianos e russos se preparam para mais negociações sobre o acordo de paz no domingo.

"Cada ataque russo desse tipo prejudica a diplomacia que ainda está em curso e mina os esforços dos parceiros que estão a ajudar a pôr fim a esta guerra", escreveu Zelenskiy na rede social X (antigo Twitter).