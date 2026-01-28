Ouvir
Coreia do Norte revela "próxima etapa" de programa nuclear

28 jan, 2026 - 07:24 • Lusa

Foi feito um teste de um lançador múltiplo de foguetes de grande calibre, durante o qual foram disparados quatro mísseis. Alguns deles violaram o espaço comercial do Japão.

A Coreia do Norte declarou que vai apresentar "a próxima etapa" do plano de dissuasão nuclear no próximo congresso do partido único, informou a imprensa oficial norte-coreana esta quarta-feira.

O congresso "vai clarificar os planos para a próxima etapa destinada a reforçar a força de dissuasão nuclear do país", afirmou na terça-feira o líder Kim Jong-un, durante um lançamento de um míssil balístico, de acordo com a agência de notícias KCNA.

Acompanhado por outros responsáveis norte-coreanos, Kim esteve presente durante o teste de um lançador múltiplo de foguetes de grande calibre, durante o qual foram disparados quatro mísseis, noticiou a KCNA.

Embora reconhecendo que o desenvolvimento do sistema de lançador de foguetes passou por dificuldades, Kim considerou que o teste de terça-feira foi "de grande importância para melhorar a eficácia" da "dissuasão estratégica".

Os quatro foguetes disparados atingiram um alvo localizado a mais de 358 quilómetros de distância, ainda de acordo com o líder norte-coreano.

Os mísseis balísticos foram disparados em direção ao mar do Japão, e dois deles aterraram fora da zona económica exclusiva do país, informou a agência de notícias japonesa Jiji Press, citando fontes do Ministério da Defesa nipónico.

"O resultado e o alcance deste ensaio serão fonte de profundo sofrimento moral e uma séria ameaça para as forças que tentarem provocar um confronto militar connosco", disse Kim.

Trata-se do segundo teste do mês para Pyongyang, após uma salva de mísseis disparados poucas horas antes da partida do líder sul-coreano para uma visita oficial à China.

Também ocorreu no dia a seguir a uma deslocação a Seul do número três do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, que saudou a Coreia do Sul como um "aliado modelo".

A Coreia do Norte intensificou os testes com mísseis nos últimos anos. Analistas indicam que a campanha visa melhorar as capacidades de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas, antes de eventualmente as exportar para a Rússia.

Pyongyang prepara-se para realizar nas próximas semanas o primeiro congresso em cinco anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o partido único.

Em antecipação, Kim Jong-un ordenou a expansão e modernização da produção de mísseis do país.

