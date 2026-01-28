FBI faz buscas após Trump insistir em fraude eleitoral

O FBI realizou esta quarta-feira buscas num gabinete eleitoral no condado de Fulton, nos arredores de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, no âmbito da investigação às falsas alegações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a sua derrota nas eleições de 2020 resultou de uma fraude eleitoral generalizada.

Num breve comunicado, o FBI informou que os seus agentes executaram um mandado no Centro Eleitoral e de Operações do Condado de Fulton, em Union City — uma grande instalação semelhante a um armazém, inaugurada pelas autoridades da Geórgia em 2023 — descrevendo a operação como uma “ação de aplicação da lei autorizada por um tribunal”.

Segundo um curto comunicado do governo do condado de Fulton, o mandado “visa um conjunto de registos relacionados com as eleições de 2020”.

De acordo com um responsável das forças da ordem, que falou à agência Reuters sob condição de anonimato, os agentes do FBI procuram apreender computadores e boletins de voto que acreditam estar armazenados na instalação, no âmbito de uma investigação sobre uma possível interferência eleitoral.

A busca foi realizada uma semana depois de Trump ter reiterado, durante declarações no Fórum Económico em Davos, na Suíça, a sua antiga e já refutada alegação de que a votação de 2020 “foi uma eleição manipulada”.

“As pessoas serão em breve processadas pelo que fizeram”, afirmou Trump em Davos.



