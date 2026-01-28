Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

FBI faz buscas após Trump insistir em fraude eleitoral

28 jan, 2026 - 23:30

O mandado para o Centro Eleitoral e de Operações do Condado de Fulton “visa um conjunto de registos relacionados com as eleições de 2020”.

A+ / A-

O FBI realizou esta quarta-feira buscas num gabinete eleitoral no condado de Fulton, nos arredores de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, no âmbito da investigação às falsas alegações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a sua derrota nas eleições de 2020 resultou de uma fraude eleitoral generalizada.

Num breve comunicado, o FBI informou que os seus agentes executaram um mandado no Centro Eleitoral e de Operações do Condado de Fulton, em Union City — uma grande instalação semelhante a um armazém, inaugurada pelas autoridades da Geórgia em 2023 — descrevendo a operação como uma “ação de aplicação da lei autorizada por um tribunal”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo um curto comunicado do governo do condado de Fulton, o mandado “visa um conjunto de registos relacionados com as eleições de 2020”.

De acordo com um responsável das forças da ordem, que falou à agência Reuters sob condição de anonimato, os agentes do FBI procuram apreender computadores e boletins de voto que acreditam estar armazenados na instalação, no âmbito de uma investigação sobre uma possível interferência eleitoral.

A busca foi realizada uma semana depois de Trump ter reiterado, durante declarações no Fórum Económico em Davos, na Suíça, a sua antiga e já refutada alegação de que a votação de 2020 “foi uma eleição manipulada”.

“As pessoas serão em breve processadas pelo que fizeram”, afirmou Trump em Davos.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 29 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias