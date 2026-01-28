Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel sepulta o último refém do Hamas que tinha ligações a Portugal

28 jan, 2026 - 16:59 • Reuters

Gvili foi uma das cerca de 1.200 pessoas mortas no ataque que desencadeou a guerra em Gaza, na qual, segundo as autoridades de saúde palestinianas, Israel matou mais de 71.000 palestinianos.

A+ / A-

O último refém israelita, e que tinha ligações a Portugal, recuperado de Gaza foi sepultado esta quarta-feira, num funeral que contou com a presença de centenas de pessoas e que, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pôs fim a um capítulo “doloroso” da história de Israel.

Ran Gvili, um agente da polícia fora de serviço, foi morto enquanto combatia militantes do Hamas que atacaram o sul de Israel a 7 de outubro de 2023. Das cerca de 250 pessoas raptadas nesse dia, Gvili foi o último a ser entregue a Israel, tendo sido sepultado na sua cidade natal de Meitar, no sul de Israel.

O caixão foi transportado para o funeral numa procissão iniciada no Campo Shura, uma instalação onde Israel procedeu à identificação das vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023. Ao longo de parte do percurso, polícias e civis com bandeiras israelitas alinharam-se para prestar homenagem.

Israel recupera restos mortais de refém com ligação a Portugal

Israel recupera restos mortais de refém com ligação a Portugal

Trata-se do último refém em Gaza, diz o exército i(...)

“O enterro de Ran Gvili põe fim à dolorosa realidade da existência de reféns israelitas na Faixa de Gaza, todos eles, vivos ou mortos”, afirmou Netanyahu no elogio fúnebre.

O presidente Isaac Herzog também discursou na cerimónia. Disse que toda a nação chorava Gvili, que tinha 24 anos quando morreu, e que “os fragmentos estilhaçados dos nossos corações podem começar lentamente a reunir-se rumo à cura e à reparação”.

Dezenas de reféns morreram em cativeiro

Gvili foi uma das cerca de 1.200 pessoas mortas no ataque que desencadeou a guerra em Gaza, na qual, segundo as autoridades de saúde palestinianas, Israel matou mais de 71.000 palestinianos.

Muitos dos reféns foram libertados durante dois curtos cessar-fogos, mas dezenas morreram em cativeiro. Ao abrigo de um acordo alcançado em outubro, mediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o Hamas e outros grupos concordaram em devolver os restantes reféns, vivos ou mortos, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos.

O regresso do último refém e o seu sepultamento assinalam um momento de cura nacional para os israelitas. O ataque do Hamas, o mais mortífero contra judeus desde o Holocausto, foi amplamente considerado o acontecimento mais traumático da história do país.

Conclui também um elemento central da fase inicial do plano de Trump para pôr fim à guerra. A segunda fase, que Washington anunciou ter começado no início deste mês, inclui a reabertura da passagem de Rafah, em Gaza, na fronteira com o Egito.

Tzvika Mor, cujo filho Eitan Mor foi feito refém mas libertado em outubro passado, esteve entre as pessoas que assistiram à passagem do cortejo fúnebre. “Estamos aqui para nos despedirmos e para apoiar a família Gvili”, afirmou, descrevendo Gvili como um herói.

Harel Plachinsky, tia de Gvili, considerou também o regresso dos restos mortais do sobrinho e o seu enterro como um momento de encerramento. “Isto é, de certa forma, o fim da guerra… e penso que o 7 de outubro termina hoje”, disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias