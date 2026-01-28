Não há sobreviventes do avião desaparecido com 15 pessoas a bordo na Colômbia

Um pequeno avião comercial perdeu comunicação na Colômbia, 12 minutos depois de levantar voo, com 15 passageiros a bordo e não foi encontrado nenhum sobrevivente.



A notícia avançada pelo jornal colombiano "El Tiempo" descreve que o avião da companhia aérea colombiana Satena sobrevoava em Cúcuta, uma cidade fronteiriça com a Venezuela.

As autoridades colombianas da aviação e das forças armadas perderam, ao princípio, o rasto da aeronave nas torres de controlo, perto de uma zona rural.

“O voo NSE 8849, que fazia a rota Cúcuta – Ocaña, descolou por volta das 11h42 locais (16h42 no fuso horário de Lisboa) e tinha aterragem prevista para cerca das 12h05 (17h05 no fuso horário de Lisboa). O último contacto com o controlo de tráfego aéreo foi registado às 11h54 (16h54 no fuso horário de Lisboa)”, lê-se no comunicado da empresa aérea Satena.



O avião perdeu alegadamente contacto numa zona montanhosa onde existem plantações com a matéria-prima da cocaína, nas quais operam grupos ilegais, como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).



Segundo o mesmo jornal, o deputado Diogenes Quintero e o candidato à Câmara dos Deputados da Colômbia Carlos Salcedo são dois dos passageiros que estavam a bordo, sem esquecer os dois tripulantes que também estavam no mesmo avião.

[Em atualização]