América do Sul

Não há sobreviventes do avião desaparecido com 15 pessoas a bordo na Colômbia

28 jan, 2026 - 21:20 • Catarina Magalhães, com Reuters

Uma pequena aeronave perdeu a comunicação 12 minutos depois de levantar voo em Cúcuta, cidade fronteiriça à Venezuela. O avião já foi localizado e nenhum passageiro sobreviveu, segundo os jornais locais.

A notícia avançada pelo jornal colombiano "El Tiempo" descreve que o avião da companhia aérea colombiana Satena sobrevoava em Cúcuta, uma cidade fronteiriça com a Venezuela.

As autoridades colombianas da aviação e das forças armadas perderam, ao princípio, o rasto da aeronave nas torres de controlo, perto de uma zona rural.

“O voo NSE 8849, que fazia a rota Cúcuta – Ocaña, descolou por volta das 11h42 locais (16h42 no fuso horário de Lisboa) e tinha aterragem prevista para cerca das 12h05 (17h05 no fuso horário de Lisboa). O último contacto com o controlo de tráfego aéreo foi registado às 11h54 (16h54 no fuso horário de Lisboa)”, lê-se no comunicado da empresa aérea Satena.

O avião perdeu alegadamente contacto numa zona montanhosa onde existem plantações com a matéria-prima da cocaína, nas quais operam grupos ilegais, como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Segundo o mesmo jornal, o deputado Diogenes Quintero e o candidato à Câmara dos Deputados da Colômbia Carlos Salcedo são dois dos passageiros que estavam a bordo, sem esquecer os dois tripulantes que também estavam no mesmo avião.

[Em atualização]

