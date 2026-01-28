Trump diz ao Irão para fechar acordo nuclear ou próximo ataque será “muito pior”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou esta quarta-feira o Irão a sentar-se à mesa das negociações e a alcançar um acordo sobre armas nucleares, advertindo que, caso contrário, o próximo ataque norte-americano será “muito pior”. Teerão respondeu que, se isso acontecer, reagirá como nunca antes. “Espero que o Irão venha rapidamente ‘à mesa’ e negocie um acordo justo e equilibrado — SEM ARMAS NUCLEARES — um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está a esgotar-se, é verdadeiramente essencial!”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

O Presidente, que retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 com Teerão durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, recordou que o seu último aviso ao Irão foi seguido de um ataque militar em junho. “O próximo ataque será muito pior! Não façam isso acontecer outra vez”, escreveu Trump, reiterando também que uma “armada” norte-americana se dirigia para o país. "Uma armada maciça está a dirigir-se para o Irão. Está a avançar rapidamente, com grande poder, determinação e propósito. Trata-se de uma frota maior, liderada pelo grande porta-aviões Abraham Lincoln, do que a que foi enviada para a Venezuela. Tal como aconteceu com a Venezuela, está pronta, disposta e capaz de cumprir rapidamente a sua missão, com rapidez e violência, se necessário", escreveu o chefe de Estado norte-americano. A missão do Irão junto das Nações Unidas respondeu em termos semelhantes. “Da última vez que os Estados Unidos se precipitaram para guerras no Afeganistão e no Iraque, desperdiçaram mais de 7 biliões de dólares (trillions em inglês) e perderam mais de 7.000 vidas americanas”, afirmou numa publicação na rede X, citando a declaração de Trump. “O Irão está pronto para o diálogo com base no respeito mútuo e nos interesses comuns — MAS, SE FOR PROVOCADO, DEFENDER-SE-Á E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!”