Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bruce Springsteen lança canção em homenagem às vítimas de Minneapolis

29 jan, 2026 - 15:04 • Lusa

Bruce Springsteen tem criticado repetidamente Donald Trump e a sua administração. Ouça a música.

A+ / A-

A estrela norte-americana Bruce Springsteen, crítico de Donald Trump, lançou na quarta-feira "Streets of Minneapolis", uma canção na qual critica as políticas anti-imigração do seu Governo, após as mortes de dois norte-americanos baleados por agentes federais.

"Escrevi esta música no sábado, gravei-a ontem e estou a lançá-la hoje [quarta-feira] para vocês em resposta ao terror que se abateu sobre a cidade de Minneapolis", sublinhou o artista nas suas redes sociais.

Minneapolis tem sido o epicentro das tensões desde a morte, no sábado, de Alex Pretti, de 37 anos, morto por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), apenas algumas semanas após a morte, na mesma cidade, de Renee Good, mãe de dois filhos da mesma idade, baleada pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

O cantor famoso pelo tema "Born in the USA" anunciou que dedica esta canção "ao povo de Minneapolis, aos nossos vizinhos imigrantes inocentes e em memória" das duas vítimas.

Bruce Springsteen tem criticado repetidamente Donald Trump e a sua administração.

"Donald Trump não compreende este país, a sua história e o que significa ser verdadeiramente americano", declarou a lenda do rock norte-americano durante a campanha presidencial de 2024.

Na nova canção, Bruce Springsteen escreve: "Os capangas federais de Trump espancaram-no / Na cara e no peito / Depois ouvimos os tiros / E Alex Pretti jaz morto na neve".

"Ó nossa Minneapolis, ouço a tua voz / Chorando através da névoa sangrenta / Lembraremos os nomes daqueles que morreram / nas ruas de Minneapolis", canta ainda, ecoando outro dos seus clássicos, "Streets of Philadelphia".

O Presidente norte-americano ataca regularmente Bruce Springsteen, que considera "muito sobrevalorizado", assim como atacou outras estrelas que se posicionaram contra si, como Beyoncé e Taylor Swift.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias