Colômbia instou EUA a admitir cooperação contra tráfico de droga após megaoperação em Portugal

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, instou o homólogo norte-americano, Donald Trump, a verificar a capacidade e vontade de cooperar das autoridades colombianas, citando a apreensão de oito toneladas de cocaína em Portugal. Petro afirmou nesta quarta-feira à noite que a apreensão da cocaína nos Açores foi possível graças à colaboração das autoridades de Bogotá e em comunicação com a Agência Anti-Droga dos Estados Unidos (DEA). "O presidente Donald Trump pode verificar, consultando a agência norte-americana (DEA), a nossa capacidade e vontade de cooperação coordenada", declarou Petro, que foi acusado de tráfico de droga pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

O chefe de Estado da Colômbia referiu-se a uma operação conjunta entre Bogotá e Lisboa na captura de uma embarcação semissubmersível que, depois de partir da costa colombiana, se encontrava em águas próximas do arquipélago dos Açores.

A operação, conforme descrita na segunda-feira pelo diretor da Polícia Nacional da Colômbia, William Rincón, foi realizada "graças à troca atempada de informações entre a Polícia Nacional da Colômbia e a DEA, e em coordenação com as autoridades portuguesas". Rincón disse ainda que foram presos três cidadãos colombianos e um cidadão venezuelano. A agência de notícias espanhola Europa Press referiu que Polícia Judiciária portuguesa, "que confirmou que a apreensão de cocaína foi a maior de sempre em Portugal, não mencionou a colaboração colombiana no comunicado oficial", embora tenha citado, além da DEA, a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido, a Força Conjunta Inter-agências do Sul (JIATFS), que conta com um oficial de ligação colombiano entre os cerca de vinte representantes da América do Sul e Central. Gustavo Petro foi acusado de tráfico de droga por Donald Trump em diversas ocasiões. Em particular, o Presidente dos Estados Unidos advertiu o Presidente colombiano para "ter cuidado" poucas horas depois de ter confirmado a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, na intervenção militar norte-americana contra Caracas, no passado dia 3 de janeiro.