Em Destaque
Crime

Londres e Pequim preparam acordo para combater redes de imigração ilegal

29 jan, 2026 - 20:31 • Lusa

Pacto entre Londres e Pequim prevê impedir que peças fabricadas na China cheguem às mãos de redes criminosas, reforçando o controlo fronteiriço e combatendo as travessias ilegais do Canal da Mancha.

O pacto prevê uma cooperação direta com as autoridades chinesas para impedir que motores e equipamentos fabricados na China, usados em pequenas embarcações que atravessam o Canal da Mancha, cheguem às mãos de grupos criminosos.

Segundo Downing Street, o plano inclui a partilha de inteligência para mapear as rotas de fornecimento utilizadas pelos traficantes, bem como ações conjuntas com fabricantes chineses para evitar que empresas legítimas sejam enganadas.

De visita à China, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pretende que esta medida reforce o controlo fronteiriço e combater as travessias ilegais do Canal, uma das prioridades da política interna britânica.

"O objetivo é construir uma relação estratégica, estável e sustentada com a China", afirmou o primeiro-ministro britânico, no início da visita de quatro dias ao país asiático.

Depois de anos de tensão diplomática, o Reino Unido procura relançar a cooperação com Pequim em áreas práticas, como a segurança, o comércio e as alterações climáticas.

Starmer espera também que a reaproximação possa gerar oportunidades de negócio. São esperados vários acordos comerciais e de investimento ao longo da visita, que conta com uma comitiva de empresários e representantes de instituições culturais britânicas.

A imprensa estatal chinesa saudou a visita como o início de "um novo capítulo" nas relações bilaterais, sublinhando a disposição de Pequim para reforçar a confiança política e aprofundar a cooperação prática com o Reino Unido.

Tópicos
Comentários
