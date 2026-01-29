Trump anuncia pausa nos ataques em Kiev durante uma semana

29 jan, 2026 - 19:35 • Reuters
O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que o homólogo russo, Vladimir Putin, concordou em não atacar Kiev durante uma semana, devido às condições meteorológicas adversas.
“Pedi pessoalmente ao Presidente Putin que não disparasse sobre Kiev e várias outras localidades durante uma semana, e ele aceitou fazê-lo”, disse Donald Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Durante uma reunião do seu gabinete, Trump referiu-se ao “frio extraordinário” que se faz sentir na Ucrânia nesta altura do ano.
“Foi muito positivo. Muitas pessoas disseram: ‘Não perca tempo com essa chamada, não vai conseguir isso’. Mas ele aceitou”, acrescentou.