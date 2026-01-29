Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bruxelas

UE designa Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista

29 jan, 2026 - 18:04 • Lusa

"A repressão não pode ficar sem resposta", anunciou a chefe da diplomacia europeia perante a repressão às pessoas que manifestam contra o regime do Irão. Os protestos causaram, pelo menos, cinco mil mortos.

A+ / A-

A União Europeia classificou esta quinta-feira a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causou milhares de mortos.

Esta decisão, que requeria a aprovação unanimidade, foi tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, numa reunião em Bruxelas, anunciou nas redes sociais a chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista."

Manifestando contra o regime iraniano, em frente ao Parlamento Europeu encontravam-se apoiantes do Conselho Nacional da Resistência do Irão para instar a UE a avançar com esta classificação.

Os dados mais recentes confirmam, pelo menos, cinco mil mortos, sublinhando que a maioria das mortes deve-se a confrontos violentos na região curda a norte do país, em que movimentos separatistas tentam incentivar as manifestações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias