UE designa Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista

A União Europeia classificou esta quinta-feira a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causou milhares de mortos.

Esta decisão, que requeria a aprovação unanimidade, foi tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, numa reunião em Bruxelas, anunciou nas redes sociais a chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista."

Manifestando contra o regime iraniano, em frente ao Parlamento Europeu encontravam-se apoiantes do Conselho Nacional da Resistência do Irão para instar a UE a avançar com esta classificação.

Os dados mais recentes confirmam, pelo menos, cinco mil mortos, sublinhando que a maioria das mortes deve-se a confrontos violentos na região curda a norte do país, em que movimentos separatistas tentam incentivar as manifestações.

